青森自由行2023｜自肥之旅 尋找青森美食滋味遊(附美食地址)

美味嘗鮮是去日本搵食的不二信條,近海得吃,直達產地去找美食,自然鮮美廉宜。來到日本本州最北端的青森,被太平洋、日本海及津輕海峽包圍的地理位置,讓這個食材寶庫盡享不同洋流帶來的多樣漁獲,怪不得漁獲量在日本日本全國排名數一數二!一眾為食鬼們不惜千里迢迢坐車北上去青森搵食,眼見最愛的大間吞拿魚、海膽及帶子等應有盡有,屈指一算價錢比在東京、大阪這些大城市便宜不少。趁日本周遊火車劵未加價,大家不妨來一趟自肥之旅,出發尋找青森美食滋味遊!

青森自由行2023｜夏期限定 海邊小屋歎海鮮丼 據說青森的帆立貝產量是日本第二,青森陸奧灣是日本養殖帆立貝的重地,若沒吃過當地產的帆立貝就真的白來一趟了!在青森很多地方都會吃到新鮮的帆立貝,若想要刁鑽一點,吹住海風望住個海慢慢歎,就強烈建議大家從青森市坐火車來到淺蟲溫泉去!這家有如海之家的食店,位置在離火車站廿分鐘路程的臨海村落,每日只開9am-3pm,還要由11月至4月中近半年時間休息!近山的小屋是廚房,靠海小屋為只有5張枱的榻榻米用膳區,小屋外自設魚缸,裡頭養的都是活生生的帆立貝及海膽!選擇不多的菜單以海鮮丼為主,另外還有即叫即燒的帆立貝,柯打一客這裡的帶子海膽丼,帆立貝即叫即撈即切片,搭上瓣瓣飽滿的金黃色大間海

膽味道甘甜,折合不用港幣$160,抵食到不得了!

もりや商店

地址: 青森縣青森市浅虫坂本9

網址: https://www.instagram.com/moriyasyouten

青森自由行2023｜晨早排隊 為吃蛋黃左口魚丼 早起的鳥兒才有機會吃到，這家在八戸的庶民食堂曾奪得「 第1回全国丼グランプリ海鮮丼部門 」冠軍，只靠著一碗「 平目漬丼 」就足以令到一眾無畏無懼的食家，清晨就來排隊拿整理劵，據 日本食評網的食客表示，朝早6點到達都要等到下午2點才有得吃！鋪滿丼面的平目魚刺身先 經過熟成，再以秘製蒜頭醬油漬過，吃時要充分將蛋黃與刺身及米飯拌勻，讓米飯被蛋黃及醬 油包裹，每一口都可以嘗到魚油的鮮香及蛋黃的甘甜味。大家記得學當地人，配上八戶傳統鄉 土料理煎餅湯(せんべい汁)吃。 みなと食堂

地址：青森縣八戸市大字湊町字久保45-1

青森自由行2023｜海鮮檔抵食過築地 八食センター 一場來到八戶這個青森有名的漁港，怎麼可能叫大家來到這個海鮮寶庫吃碗左口魚丼就離 開！大家除了可以到陸奥湊駅前朝市搵食以外，還可以到營業到傍晚的八食中心去買手信兼 吃燒海鮮大餐！八食中心這個複合式的市場可以分成「市場」、「味橫丁」 及「厨Stadium 」三部分 ，當中以「 市場 」最值得花時間慢慢逛。場內壁疊分明地劃分成乾濕貨兩個區域，乾貨區內可 找到餐廳及土產店；而濕貨市場則有如街市，有齊蔬果肉類及海鮮檔。食客可以在魚檔挑選已 切好一份份的心水刺身來自組海鮮丼外，還可以親自挑選好鮮活的海產，叫魚檔處理好再送 到市場內的「 七厘村 」燒烤食堂去，十指不沾陽春水都可以吃到最新鮮的燒海鮮大餐！每人只 要¥400就可以由專人以炭火起爐，海鮮大餐燒足兩小時!

八食中心

地址：青森縣八戶市河原木字神才22-2

網址：https://www.849net.com/