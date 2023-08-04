熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
旅遊飲食
2023-08-04 10:50:17

青森自由行2023｜自肥之旅 尋找青森美食滋味遊(附美食地址)

分享：
青森自由行2023｜自肥之旅 尋找青森美食滋味遊（日本見@japan.miru提供）

青森自由行2023｜自肥之旅 尋找青森美食滋味遊（日本見@japan.miru提供）

美味嘗鮮是去日本搵食的不二信條,近海得吃,直達產地去找美食,自然鮮美廉宜。來到日本本州最北端的青森,被太平洋、日本海及津輕海峽包圍的地理位置,讓這個食材寶庫盡享不同洋流帶來的多樣漁獲,怪不得漁獲量在日本日本全國排名數一數二!一眾為食鬼們不惜千里迢迢坐車北上去青森搵食,眼見最愛的大間吞拿魚、海膽及帶子等應有盡有,屈指一算價錢比在東京、大阪這些大城市便宜不少。趁日本周遊火車劵未加價,大家不妨來一趟自肥之旅,出發尋找青森美食滋味遊!

帆立貝 、三文魚籽及海膽丼 ¥2,800/HK$157，帆立貝即叫即撈,入口特別鮮甜彈牙,份量極重手。。（日本見@japan.miru提供） 燒帆立貝¥250/HK$14 肥美厚身的帆立貝即叫即燒,入口鮮甜多汁。（日本見@japan.miru提供） 靠海小屋內的榻榻米用膳區,可以邊欣賞無敵海景邊大𩟔美味的海鮮。（日本見@japan.miru提供） 自設魚缸飼養活生生的帆立貝。（日本見@japan.miru提供） 小店就在臨海村落內,有如到當地漁民居住的海邊小屋作客。（日本見@japan.miru提供）

青森自由行2023｜夏期限定 海邊小屋歎海鮮丼

據說青森的帆立貝產量是日本第二,青森陸奧灣是日本養殖帆立貝的重地,若沒吃過當地產的帆立貝就真的白來一趟了!在青森很多地方都會吃到新鮮的帆立貝,若想要刁鑽一點,吹住海風望住個海慢慢歎,就強烈建議大家從青森市坐火車來到淺蟲溫泉去!這家有如海之家的食店,位置在離火車站廿分鐘路程的臨海村落,每日只開9am-3pm,還要由11月至4月中近半年時間休息!近山的小屋是廚房,靠海小屋為只有5張枱的榻榻米用膳區,小屋外自設魚缸,裡頭養的都是活生生的帆立貝及海膽!選擇不多的菜單以海鮮丼為主,另外還有即叫即燒的帆立貝,柯打一客這裡的帶子海膽丼,帆立貝即叫即撈即切片,搭上瓣瓣飽滿的金黃色大間海
膽味道甘甜,折合不用港幣$160,抵食到不得了!
もりや商店
地址: 青森縣青森市浅虫坂本9
網址: https://www.instagram.com/moriyasyouten

平目漬丼煎餅湯套餐 ¥1,400/HK$78。（日本見@japan.miru提供） 小店座位不多,不設訂座, 門外人龍不絕!（日本見@japan.miru提供） 據日本食評網的食客表示,朝早6點到達都要等到下午2點才有得吃!（日本見@japan.miru提供） 小店曾奪得全國丼 Grand Prix海鮮丼部門冠軍。（日本見@japan.miru提供）

青森自由行2023｜晨早排隊 為吃蛋黃左口魚丼 

早起的鳥兒才有機會吃到，這家在八戸的庶民食堂曾奪得「 第1回全国丼グランプリ海鮮丼部門 」冠軍，只靠著一碗「 平目漬丼 」就足以令到一眾無畏無懼的食家，清晨就來排隊拿整理劵，據 日本食評網的食客表示，朝早6點到達都要等到下午2點才有得吃！鋪滿丼面的平目魚刺身先 經過熟成，再以秘製蒜頭醬油漬過，吃時要充分將蛋黃與刺身及米飯拌勻，讓米飯被蛋黃及醬 油包裹，每一口都可以嘗到魚油的鮮香及蛋黃的甘甜味。大家記得學當地人，配上八戶傳統鄉 土料理煎餅湯(せんべい汁)吃。

みなと食堂 
地址：青森縣八戸市大字湊町字久保45-1 

八食中心內濕貨市場的海鮮檔可以買到已處理好的刺身及生蠔等即食海鮮。（日本見@japan.miru提供） 燒烤食堂「 七厘村 」內炭爐、燒烤用具到汁醬都齊備，只需付出每位 ¥400/港幣$23，即可輕鬆享受海鮮燒烤大餐。 （日本見@japan.miru提供） 新鮮海膽¥2,000/港幣$112 。（日本見@japan.miru提供） 八食中心這個複合式的市場可以分成「市場」、「味橫丁」 及「厨Stadium 」三 部分，「味橫丁」 及「厨Stadium 」可找到不少熟食攤檔及食肆。 （日本見@japan.miru提供）

青森自由行2023｜海鮮檔抵食過築地 八食センター 

一場來到八戶這個青森有名的漁港，怎麼可能叫大家來到這個海鮮寶庫吃碗左口魚丼就離 開！大家除了可以到陸奥湊駅前朝市搵食以外，還可以到營業到傍晚的八食中心去買手信兼 吃燒海鮮大餐！八食中心這個複合式的市場可以分成「市場」、「味橫丁」 及「厨Stadium 」三部分 ，當中以「 市場 」最值得花時間慢慢逛。場內壁疊分明地劃分成乾濕貨兩個區域，乾貨區內可 找到餐廳及土產店；而濕貨市場則有如街市，有齊蔬果肉類及海鮮檔。食客可以在魚檔挑選已 切好一份份的心水刺身來自組海鮮丼外，還可以親自挑選好鮮活的海產，叫魚檔處理好再送 到市場內的「 七厘村 」燒烤食堂去，十指不沾陽春水都可以吃到最新鮮的燒海鮮大餐！每人只 要¥400就可以由專人以炭火起爐，海鮮大餐燒足兩小時! 
八食中心 
地址：青森縣八戶市河原木字神才22-2 
網址：https://www.849net.com/

會場內可以買到從館鼻漁港即時送來的新鮮漁獲。（日本見@japan.miru提供） 館鼻岸壁朝市只會在3月中旬至12月底的周日早上舉行，在小食攤檔 可找到不少當地鄉土料理。 （日本見@japan.miru提供） 整個館鼻漁港碼頭約8百米長,在朝市當日會臨時架起約3百個的攤位。 （日本見@japan.miru提供）

青森自由行2023｜日本最大朝市 館鼻岸壁朝市

打算冬季先來青森旅遊的朋友，雖然會錯過了冬季休業的淺蟲海鮮丼小店，但在八戶市就算 有個冬季限定的館鼻岸壁朝市畀大家食過夠！八戶有「朝市之都」的美譽，單是市內有9個朝市 當中館鼻岸壁朝市更是日本最大規模的朝市之一，每年由3月中旬至12月底的周日早上於館鼻 漁港碼頭舉行。整個碼頭約8百米長的通道架起了約3百個攤位，場內不單可以買到從館鼻漁 港即時送來的新鮮漁獲，也可以找到在地小食及手作小物等，不時更會有人即席表演，非常適 合湊熱鬧。 
館鼻岸壁朝市 
地址：青森縣八戸市新湊3丁目(館鼻漁港) 

青森自由行。人氣滑雪場。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。親子活動。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行5大溫泉。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行6個值得一去美術博物館。（日本見@japan.miru提供） 青森手信13選。（日本見@japan.miru提供） 青森打卡靚景18選。（日本見@japan.miru提供） 青森人生必看祭典。（日本見@japan.miru提供）

日本見繼《miru東京見》後，今個7月強勢推出第二彈《miru青森見》最新青森旅遊全攻略。由 JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁 最完整最新的青森玩樂指南，一書在手，玩盡青森！ 

miru002青森見》

推出日期：20237

頁數：112

售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心

Websitewww.japanmiru.com

關於日本見JapanMiru
日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，憑著幾百次的遊日經歷，將日本的所見 所聞跟同樣最愛日本的港人分享！「日本見」意指在日本所看到的、所看到日本的，亦是你我 他的口頭禪：日本見喇！以網上平台更新日本大小事，並於日本開關後推出《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊指南，現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。

Facebook：https://www.facebook.com/japanmirujapan
Instagram：https://www.instagram.com/japan.miru

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受