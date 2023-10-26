熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
旅遊飲食
2023-10-26 18:00:00

韓式辣椒醬、烤肉醬、大醬等7款韓國醬料推薦 韓國家庭炒年糕必備！(附韓式炆牛仔骨食譜)

分享：
韓式辣椒醬、烤肉醬、大醬等7款韓國醬料推薦 韓國家庭炒年糕必備！(附韓式炆牛仔骨食譜)

韓式辣椒醬、烤肉醬、大醬等7款韓國醬料推薦 韓國家庭炒年糕必備！(附韓式炆牛仔骨食譜)

不少人都喜歡吃韓國菜，如果想在家輕鬆製作韓國菜，家裡就要像韓國家庭般有幾款必備醬料。以下就為大家推薦7款韓國料理醬料，在家囤貨後，閒時不妨在家製作韓國大餐吧！

Ad Block

韓式醬料 1. 韓國辣椒醬

基本上每個韓國家庭都必備一盒韓國辣椒醬，當中較常使用的品牌為清淨園和CJ的辣醬。一盒辣醬就可製作多種韓餐，炒年糕、炒辣雞、辣炒豬肉等，因此韓國辣椒醬屬韓國菜的入門醬料！而辣醬一般都分成不同辣度，例如微辣、普通辣、特辣等，大家可根據個人口味選擇。

韓式醬料 2. 韓國大醬

韓國大醬一般用來製作大醬湯使用，同樣屬韓國家庭必備的醬料，而韓國大醬亦有幾種不同的口味，如傳統大醬、海鮮大醬等。韓國人製作大醬湯時，一般會以小銀魚製成湯底，然後再與大醬一起熬煮。但直接使用海鮮大醬就可以省卻製作湯底的時間，既方便快捷，又能保持鮮美。

韓式辣椒醬基本上是每個韓國家庭必備。 製作炒年糕的話，加上韓式辣椒醬更惹味。 如果喜歡較重口味的大醬湯，可以選擇使用傳統大醬。

韓式醬料 3. 辣醋醬

平日吃韓式拌飯時，都總會看到辣醋醬的蹤影，質地沒一般辣醬般濃稠，而口味亦是帶酸甜的辣味。韓國人通常會用辣醋醬來拌飯、拌麵等，或是當作魚生、蔬菜的蘸醬，味道酸甜開胃，一枝在手已經屬製作韓餐成功的一半，特別推薦喜歡韓式拌飯或拌麵的大家！

韓式醬料 4. 包飯醬（쌈장）

如果想燒肉增添韓式風味，包飯醬便是能夠將燒肉提升至韓式燒肉層次的必需品。包飯醬帶蒜味，由韓式大醬、辣椒醬、麻油等製成，韓國人一般用它來作為燒肉的蘸醬，再包著生菜一起食用。下次和家人燒肉時想變成韓式燒肉的話，別忙了要準備包飯醬啊！

只要加入辣醋醬和麻油，一般白飯亦會有韓式拌飯的味道。 五花肉配上包飯醬的味道簡直一流。
Ad Block

韓式醬料 5. 烤肉醬（豬肉和牛肉）

韓國菜除了辣外，亦有帶甜味的菜式，例如炒豬肉、烤排骨等，較適合不喜歡吃辣的人食用。而製作這些菜式，通常都會使用烤肉醬來醃製或蘸醬，豬肉烤肉醬裡包含梨醬、大蒜、辣椒醬等材料，而牛肉烤肉醬裡更會加入黑胡椒，簡單一枝就能把菜式的味道提升到另一個層次。

韓式醬料 6. 火雞麵醬

近年韓國最流行的公仔麵莫過於以爆辣聞名的火雞麵，而火雞麵更延伸出同口味的火雞麵醬，方便製作拌麵、炒飯、醃製或蘸醬使用，口味刺激，因此在韓國家庭中十分受歡迎。如果你也是無辣不歡的話，不妨買支挑戰看看吧！

韓式醬料 7. 牛肉粉／牛骨湯汁

香港家庭一般都會使用雞粉來做菜，而韓國則是使用牛肉粉，同樣是用來煲湯、炒菜等，令味道變得更豐富鮮美。除了牛肉粉外，亦有牛骨湯汁，像是雞汁般方便使用。

烤肉醬不論作為醃醬或直接使用都十分方便。 可以按需要選擇不同辣度的火雞麵醬。 以牛肉粉煲湯／牛骨湯汁的話，方便又快捷。
簡易食譜│韓式炆牛仔骨 加埋水晶梨更香甜的家常小菜(有片) 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨食材 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨 自煮食譜_自煮食譜 韓式炆牛仔骨
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受