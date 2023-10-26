韓式辣椒醬、烤肉醬、大醬等7款韓國醬料推薦 韓國家庭炒年糕必備！(附韓式炆牛仔骨食譜)

不少人都喜歡吃韓國菜，如果想在家輕鬆製作韓國菜，家裡就要像韓國家庭般有幾款必備醬料。以下就為大家推薦7款韓國料理醬料，在家囤貨後，閒時不妨在家製作韓國大餐吧！
韓式醬料 1. 韓國辣椒醬
基本上每個韓國家庭都必備一盒韓國辣椒醬，當中較常使用的品牌為清淨園和CJ的辣醬。一盒辣醬就可製作多種韓餐，炒年糕、炒辣雞、辣炒豬肉等，因此韓國辣椒醬屬韓國菜的入門醬料！而辣醬一般都分成不同辣度，例如微辣、普通辣、特辣等，大家可根據個人口味選擇。
韓式醬料 2. 韓國大醬
韓國大醬一般用來製作大醬湯使用，同樣屬韓國家庭必備的醬料，而韓國大醬亦有幾種不同的口味，如傳統大醬、海鮮大醬等。韓國人製作大醬湯時，一般會以小銀魚製成湯底，然後再與大醬一起熬煮。但直接使用海鮮大醬就可以省卻製作湯底的時間，既方便快捷，又能保持鮮美。
韓式醬料 3. 辣醋醬
平日吃韓式拌飯時，都總會看到辣醋醬的蹤影，質地沒一般辣醬般濃稠，而口味亦是帶酸甜的辣味。韓國人通常會用辣醋醬來拌飯、拌麵等，或是當作魚生、蔬菜的蘸醬，味道酸甜開胃，一枝在手已經屬製作韓餐成功的一半，特別推薦喜歡韓式拌飯或拌麵的大家！
韓式醬料 4. 包飯醬（쌈장）
如果想燒肉增添韓式風味，包飯醬便是能夠將燒肉提升至韓式燒肉層次的必需品。包飯醬帶蒜味，由韓式大醬、辣椒醬、麻油等製成，韓國人一般用它來作為燒肉的蘸醬，再包著生菜一起食用。下次和家人燒肉時想變成韓式燒肉的話，別忙了要準備包飯醬啊！
韓式醬料 5. 烤肉醬（豬肉和牛肉）
韓國菜除了辣外，亦有帶甜味的菜式，例如炒豬肉、烤排骨等，較適合不喜歡吃辣的人食用。而製作這些菜式，通常都會使用烤肉醬來醃製或蘸醬，豬肉烤肉醬裡包含梨醬、大蒜、辣椒醬等材料，而牛肉烤肉醬裡更會加入黑胡椒，簡單一枝就能把菜式的味道提升到另一個層次。
韓式醬料 6. 火雞麵醬
近年韓國最流行的公仔麵莫過於以爆辣聞名的火雞麵，而火雞麵更延伸出同口味的火雞麵醬，方便製作拌麵、炒飯、醃製或蘸醬使用，口味刺激，因此在韓國家庭中十分受歡迎。如果你也是無辣不歡的話，不妨買支挑戰看看吧！
韓式醬料 7. 牛肉粉／牛骨湯汁
香港家庭一般都會使用雞粉來做菜，而韓國則是使用牛肉粉，同樣是用來煲湯、炒菜等，令味道變得更豐富鮮美。除了牛肉粉外，亦有牛骨湯汁，像是雞汁般方便使用。