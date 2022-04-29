食豪啲｜半島酒店日本菜 矜貴得嚟有驚喜！ 少有吉列花膠／原盒魚子醬／炭燒鹿兒島黑毛和牛

半島酒店日本菜餐廳《釧》由日籍大廚及米芝連星級團隊主理，最近推出全新主廚推介餐桌專用菜單，以多款獨有食材製作，每日只限量供應四枱客人，非常矜貴。餐牌上共有十道菜式，一改店舖過往的廚師發辦餐牌，沒有加入招牌的壽司款式，改為精緻的日式料理，既像懷石料理，但配搭上更顯新意和心思。
頭盤方面，由鵝肝紅菜頭配薄荷熱情果啫喱打響頭炮，大廚選用法國鵝肝，低溫慢煮，又以紅菜頭製成薄脆，並加入搭熱情果薄荷啫喱，減低鵝肝的油膩感。而刺身盛合全部都由日本空運到港，有來自靜岡縣的野生呑拿魚、富山県的白蝦、千葉県的金目鯛和福岡県的平目，幾款刺身質感味道上都各有特色，整體配搭得宜。另外吉列花膠配柚子松露胡椒蛋汁都富有特色，以吉列方式處理花膠令人印象深刻，製作時用日本蘭王蛋黃和麵包糠包著爽彈花膠，經過油炸後再配以柚子松露胡椒蛋汁，外脆內軟，層次豐富。
吃到中段，更有原盒魚子醬配沖繩花生豆腐。魚子醬用著名高級食品品牌 Royal Caviar Club 的 Royal Cristal Caviar，肉質堅實，顏色呈棕色和淺灰色，入口帶有強烈的奶油香氣，且有較長的回甘味，並配搭濃香的沖繩日本花生豆腐，香氣獨特。還有炭燒鹿兒島黑毛和牛西冷配松露柚子胡椒牛汁，餐廳用鹿兒島A4黑毛和牛，事前用麵豉漬的方面處理好，炭燒後表面略帶焦香同時亦有淡淡麵豉鹹香，沾上松露柚子胡椒牛汁，非常出色。吃到尾段，不得不讚松葉蟹燴飯配炸沙甸魚苗，採用北海道松葉蟹，配上日本米，煮成意大利燴飯，飯粒吸收松葉蟹的精華，香濃滋味，加上表面的炸沙甸魚苗，口感香脆。最後甜品方面，有用日本禮袋作為靈感的日本豆乳奶凍配醬油黑糖漿，以香甜清新的味道為全晚作結。
主廚推介餐桌專用菜單＄2280／位
釧Kushiro
地址：九龍梳士巴利道半島酒店地庫 1 樓 BW1，BW3 及 BW5 號鋪
電話：2957 8838