飲食地圖｜4間不能錯過的日本過江龍麵包店！觀塘手作牛角包／人氣生吐司／石窯麵包／蔬菜麵包

麵包烘焗時傳來的香氣總是讓人難以抗拒，除了我們最常吃到的港式麵包外，日式麵包就最貼近香港人口味，大部分都造型精緻，質感鬆軟，作早餐茶點同樣合適。想吃到正宗口味的日式麵包嗎？今次我們就精選了四個人氣日本麵包品牌，全部在當地都很有名氣，香港分店亦遍布港九，間間都大批捧場客，未嚐過的話千萬別錯過！ 觀塘人龍手作牛角包il FORNO del MIGNON 首先第一間要介紹的是日本手作牛角包店il FORNO del MIGNON，上個月才正式登陸觀塘APM，絕對新鮮熱辣！品牌來自日本九州，開業26年，至今日本全國已經有超過十二間分店，每年銷量可以賣出一千萬個。而香港店是品牌第一間海外分店，銷量都不錯，一開張就大排長龍，高峰期每日可以賣超過五千個，很受附近上班族歡迎！銷量好，只因牛角包製法與別不同，所用的麵糰除了以機械輔助製作外，亦會有由人手製作的步驟，令牛角包鬆軟中帶有煙韌的口感，加上表面掃上秘製糖漿，味道香甜，不少日本客人都喜歡當為甜品享用。

香港店合共有四款牛角包口味，除了經典原味，還有朱古力、明太子和蕃薯口味，全部由日本直送，再每日在香港店內新鮮焗製，100％還原日本味道！最推介蕃薯牛角包（＄18/3個），本來只是日本店秋天限定的口味，這次特別為香港作長期供應，賣點除了用日本直送麵糰製作，裡面還包著香甜日本蕃薯粒，層次更豐富。 il FORNO del MIGNON

地址：觀塘APM L2 層 Food Fiesta內

人氣生吐司 SAKImoto bakery嵜本 談到日本過江龍麵包店，一定要提及這間在香港捲起生吐司麵包熱潮的SAKImoto bakery，進駐香港未夠兩年，已經有尖沙咀、中環、銅鑼灣三間分店。初來港開業時，想吃到他們的出爐麵包，更要一早排隊取籌才買到，非常誇張！品牌來自日本大阪，現在在日本全國已有三十八間分店，日本社長嵜本将光在開店前用了兩年時間和麵包職人研發產品，希望對雞蛋和牛奶過敏的女兒能夠吃到美味的生吐司。

店舖的皇牌款式共有 2 款，分別是極美（$45/個）、極生（$50/個），最高峰銷量日賣過千個。到底看似平凡的白方包有何特別？首先食材方面，麵粉全部都由日本總部直送，採用北美小麥和北海道牛奶，其中極美是無蛋無奶，極生是無蛋有奶，用湯種及中種製法保留麵包的水份和濕度，連麵包皮都可以輕易吞下，經烘烤後都能保持鬆脆鬆軟。另外店內有日本總廚駐港監控生產流程，確保品質合乎日本總部要求，十分講究。兩款招牌麵包同樣香軟，按壓時像枕頭般軟熟，而且充滿彈性，撕開的時候會有陣陣麵包香，更有拉絲效果，難怪價錢不便宜平但都依然有價有市。店舖更設有堂食，部分餐點用上出爐麵包製作，款式眾多，同樣吸引。



SAKImoto bakery嵜本

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3208號舖

廣島石窯麵包 Little Mermaid 如果你自問是資深的日本麵包粉絲，應該定必吃過Little Mermaid的麵包，品牌於1972年在日本廣島成立，全球有近三百間分店，2003年由city'super引入香港，至今在沙田、尖沙咀、中環和銅鑼灣都有分店，麵團全部由日本直送香港, 品質與日本同樣高水準，而且非常鬆軟，極富口感。多年來深受客人喜愛。最受歡迎的產品是蜂蜜牛奶卷（＄24)，用北海道牛奶和蜜糖製作，味道香甜，牛奶味道突出，充滿層次感。另外北海道牛奶方包（＄25）同樣是皇牌產品，質感柔軟，麵包富彈性，是小朋友日常早餐的美味選擇。

除此以外，店舖的石窯麵包系列也值得一試，麵團日本直送，比一般麵包含水量較高，經過長時間發酵後，令麵團微酸和帶有麥香，味道獨特。烤焗時用上獨特的石窯爐，能縮短烘焙時間及減少麵包水份蒸發，配合吸水度極高的特製麵團，令烤出來的麵包外皮金黃香脆，內裡濕潤有彈性。



Little Mermaid

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場1期2樓(Citysuper內）