餐廳優惠｜ÔDELICE法國餐廳全新餐單 牛排放題每位$268任食澳洲M4＋牛扒 免費送冧酒燒菠蘿可麗餅

由法國人主理的法國餐廳ÔDELICE在港九多區都設有分店，主打價錢親民的法國菜，餐廳將在 2023年10月17日起推出全新餐單，以創新的烹調手法將亞洲風味融入傳統法國料理，包括法國田螺配辣肉腸、油封鴨腿意粉伴鴨肝醬汁、阿根廷安格斯牛脊肉等，另外亦帶來超抵每周指定優惠，如Bavette 牛排放題、正價惠顧6隻生蠔送兩杯白酒等。

是次推出的全新餐單為各位帶來一系列滋味法國料理，精心製作多款開胃前菜及傳統法國鹹點與主菜。推介法國田螺配辣肉腸($145)，主廚以傳統法國菜常用的普羅旺斯蕃茄醬汁作為 主調，加入辣肉腸、馬鈴薯及蘿蔔等配料，令帶有微微煙韌口感的法國田螺更加惹味可口。另外如果想和三五知己開心share，可以試試主廚拼盤 「法國南部篇」($215)，主廚以 8款食品製作成主廚拼盤，當中包括：吞拿魚他他迷你撻、自製鴨肝醬多士、西班牙白毛豬火腿、法國聖馬羊山羊奶芝士配迷迭香、枝豆蘸醬、餅乾條、炸黑松露蘑菇球及醃辣椒，盡顯法國南部的餐點特色。 主菜方面，當然必吃法式可麗餅，圖盧茲肉腸可麗餅($85)，以來自法國的圖盧茲肉腸配上煙肉、太陽蛋、焦糖洋蔥及酸青瓜作為配料，再淋上酸酸甜甜的蜜糖芥末醬，配上芝士，味道豐富濃郁。還有鹹香美味的法國油封鴨腿($198)，煮得皮脆肉嫩，入口有濃郁肉香，配搭以黑松露薯蓉配紅桑子砵酒醬汁更加酸香開胃。

ÔDELICE牛排放題 $268任食澳洲M4＋牛胸腹扒

為了讓大家可以用最實惠的價錢品嚐 ÔDELICE 的美食，餐廳會在指定日子推出價廉物美的餐飲 優惠。Bavette 牛排放題逢星期一下午５時半開始供應，食客可以 $268 盡享無限牛肉放題，品嚐澳洲M＋牛胸腹扒！更可以優惠價$158 加購半瓶波爾多紅酒，讓醇酒美食令你的星期一充滿力量！

新菜單優惠 送冧酒燒菠蘿可麗餅

由 2023年10月17日至12月10日，顧客只需讚好 ÔDELICE Instgram 專頁，每枱食客即可獲贈冧酒燒菠蘿可麗餅一客，讓你可以品嚐海鹽焦糖醬與冧酒將菠蘿的鮮甜提升，結合雲呢拿雪糕帶來甜美冰涼的口感！數量有限，送完即止。

ÔDELICE 尖沙咀分店

地址： 尖沙咀彌敦道100 號 The ONE4 樓 L407 號鋪



ÔDELICE 沙田分店

地址：沙田正街 18-19 號新城市廣場 1 期 6 樓 628 號舖



荃灣西分店

地址：荃灣大河道 100 號海之戀商場 1 樓 1002 號舖



ÔDELICE 將軍澳分店

地址：將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 商 場 1 樓 F23 號舖



ÔDELICE 灣仔分店

地址：灣仔蘭杜街 9 號