香港機場｜澳洲航空重開貴賓室 佔地2,000平方米 歎即蒸熱辣點心、人氣港式叉燒

澳洲航空近日正式重新開放位於香港機場的香港國際貴賓室，所有oneworld高級會員或商務艙乘客都可享用佔地2,000平方米的貴賓室，飽嚐港式叉燒以及即蒸熱辣點心，更可使用12間豪華私人淋浴間，如同星級酒店般享受，大家以後去旅行出發前想入lounge休息又多個選擇！

澳洲航空香港機場貴賓室

疫情期間，澳洲航空曾騰空關閉貴賓室，直至最近進行翻新。升級貴賓室佔地2,000平方米，可招待290名客人。貴賓室現採用暖色調，添上澳洲設計師David Caon出品的新傢具，俯瞰香港著名天際走廊的壯麗景致。而各位最關心的餐飲方面，澳洲航空餐飲服務創意總監Neil Perry則以地區風味及食材為靈感，呈獻地道菜餚的餐膳，包括人氣港式叉燒以及即蒸熱辣點心，酒吧區將提供多款優質澳洲葡萄酒、啤酒和烈酒，以及由Neil Perry主理的雞尾酒，例如混入黑冧酒、菠蘿、青檸和雲呢拿調製而成的「Chi Chi」。澳洲航空Quench補水站將提供各式冷熱飲，讓客人在旅途中保持健康的生活方式。



目前澳洲航空A380和A330客機往返悉尼和香港的航班維持每日一班，機上的商務艙套房設有平坦睡床。由6月起，航空公司將恢復往返墨爾本和香港的航班，每星期三班，至7月中旬進一步增加至每星期四班。