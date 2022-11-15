香港航空16週年優惠三重賞 東京、大阪等7個指定航點驚喜價$1,314 優惠碼即減$160

又是時候搶平機票！香港航空將於今年11 月 28 日成立16週年，為分享喜悅，將為旅客提供優惠三重賞，包括平價機票、折扣優惠、額外飛行積分等等，希望透過回贈，帶乘客重回各地旅行熱點，享受悠閒假期！

必搶平價機票 優惠碼即減$160

香港航空16週年的生日驚喜票價活動推廣非常吸引，香港航空將推出 30,000 個座位飛往 7 個目的地，機票最平由$1,314起，七大航點包括香港來往曼谷、首爾、沖繩、大阪、札幌、台北及東京，通通都是香港人最愛的旅遊城市。活動由即日起開賣，旅遊日期為2023年1月30日至2023年3月30日，正計劃出發外遊的各位切勿錯過！

另外指定航線亦可享$160折扣優惠，用法簡單，只要在活動推廣期間於香港航空香港官方網站（繁體中文或英文）搜索航班，並輸入優惠代碼「BDAY160」，付款時即可享用優惠，十分方便！而登入金鵬俱樂部賬戶付款時使用 Visa 卡，每筆交易更可獲贈 1,128 FWC 積分，可以留待下次購買機票時再使用。

活動推廣期：由即日至2022年11月30日

詳情：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/Triple_Surprise

網站：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage