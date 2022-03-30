香港4間好味Pizza小店｜觀塘瑞典香蕉Pizza/外賣人氣王Dough Bros/銅鑼灣傳統拿玻里薄餅

疫情期間，大家都多了在家中吃外賣，pizza方便又飽肚，是一個不錯的選擇。不過，原來除了最廣為人知的數間連鎖薄餅店之外，香港其實還有很多美味的薄餅選擇，有的口味正宗，有的富有創意，同樣值得大家留意和支持。

觀塘瑞典香蕉Pizza

提起Pizza的起源地，大家一定會聯想到意大利，但原來在瑞典也有充滿自家特色的瑞典pizza。位於觀塘工廈的這間Swish Pizza，由兩位瑞典人共同主理，賣當地獨有的薄餅款式，既有一般圓形薄餅，也有橢圓形的薄餅。而其中一款Hawaii Special薄餅，食材方面更是令人意想不到，竟然用上香蕉和咖喱粉製作，再配上菠蘿粒，味道香甜，咖喱粉味道出奇地配搭。

Swish Pizza

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心5樓M室