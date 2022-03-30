香港4間好味Pizza小店｜觀塘瑞典香蕉Pizza/外賣人氣王Dough Bros/銅鑼灣傳統拿玻里薄餅

疫情期間，大家都多了在家中吃外賣，pizza方便又飽肚，是一個不錯的選擇。不過，原來除了最廣為人知的數間連鎖薄餅店之外，香港其實還有很多美味的薄餅選擇，有的口味正宗，有的富有創意，同樣值得大家留意和支持。
觀塘瑞典香蕉Pizza
提起Pizza的起源地，大家一定會聯想到意大利，但原來在瑞典也有充滿自家特色的瑞典pizza。位於觀塘工廈的這間Swish Pizza，由兩位瑞典人共同主理，賣當地獨有的薄餅款式，既有一般圓形薄餅，也有橢圓形的薄餅。而其中一款Hawaii Special薄餅，食材方面更是令人意想不到，竟然用上香蕉和咖喱粉製作，再配上菠蘿粒，味道香甜，咖喱粉味道出奇地配搭。
Swish Pizza
地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心5樓M室
外賣人氣王Dough Bros
Dough Bros現時共有8間分店，主要集中在港島區，包括灣仔、跑馬地、中環等等，雖然只有外賣不設堂食，但依然大受歡迎，分店愈開愈大。店舖的招牌貨是薄餅和冬甩，全部都是即點即製，所以門外經常有客人排隊等候。薄餅用酸種麵團製作，餅皮偏濕潤，亦富有彈性。最推介𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞松露薄餅，用上黑松露醬、水牛芝士、什錦蘑菇、火箭菜、巴馬臣芝士和白松露油，黑松露的香氣很突出，水牛芝士帶有淡淡鹹香，整體味道濃郁，是店舖最受歡迎的產品之一。
Dough Bros
地址：灣仔皇后大道東25號地舖
銅鑼灣傳統意大利拿玻里薄餅
Mother of Pizza位於港島銅鑼灣區，有堂食亦有外賣，座位寬敞，而且店舖設有半開放式廚房，客人可以欣賞到薄餅的製作過程。老闆是香港人，曾經在溫哥華學習製作拿玻里風格的薄餅，口味較為正宗。店內全部薄餅都選用caputo 00麵粉來製作粉團，每個都需要經過30多小時長時間發酵，再用特製焗爐高溫烤焗而成，餅皮略帶焦香，夠晒香口。餐牌上有十多款口味選擇，如果花多眼亂，店舖更會為客人製作每款口味各一半的薄餅，客人可以一次過滿足兩個願望，非常貼心。
Mother of Pizza
地址：銅鑼灣禮頓道13-19號地舖
大角咀新派薄餅
Pizza day主打酸種薄餅，除了一般薄餅口味之外，還經常推出期間限定的薄餅款式，之前曾經推出限定沙嗲肥牛薄餅及冬陰功薄餅，在網上引起網民熱烈討論，大家都表示很想光顧一試！而常規餐牌上，也有泡菜薄餅和水煮牛肉薄餅，同樣全港獨有。另外店舖的冬甩亦值得一試，餡料有七款選擇，同樣用發酵麵團製作，奶醬口味充滿港式風情，即點即油炸，新鮮熱辣。
Pizza day薄餅地
地址：大角咀角祥街58號大滿樓地下4A號舖