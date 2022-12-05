馬來西亞旅遊｜小城太平獨享慢活 龍香體驗班承傳文化

自從明代鄭和下西洋之後，不少華人飄洋過海來到馬來西亞落地生根，連帶中華傳統文化也保存下來，乃至今天還有很多人懂廣東話。最為香港人熟識的城市怡保是全馬最多華人聚居地，而距離約一小時車程的鄰近城市太平，相信大家比較陌生，這裏也是另一個華人聚居地，曾經因礦產興盛而一度輝煌成為霹靂州的首府，後於 1937 年終被怡保取代。

製作龍香承傳困難

太平屬馬來西亞最古老城市之一，這裡曾經擁有過不少全馬第一，第一個湖濱公園，第一個動物園，第一個博物館，第一條火車鐵道橋等。2016 年更憑當地一間叫漢龍香行造出 3 支 42 尺祭祀大龍香，每支重約 4 噸，列入《大馬紀錄大全》，據說用了一年半時間完成。

製作龍香是華人的古老行業，現時馬來西亞龍香廠僅存不多，這個夕陽行業由於沒有年青人加入，假以時日有可能長埋於歷史巨輪之下。因此還有機會參觀龍香廠，一於到此一遊，還能嘗試學習製作龍香。

龍香原材料由一種香木磨石粉，再加木糠和黏粉造成，先搓成粉團再壓成一片片，一層又一層鋪上木柱上。結構簡單但製作需時，一支4、5尺長的龍香至少三個月才能完成，十幾尺以上的龍香需時至少半年至十個月才能完成，原因需要每一層乾透才可鋪另一層上去。還要視乎天氣是否多雨等因素，皆會影響出廠時間。雖然現在有機器幫助，但主要工序仍然需要人手製作，例如香身上的裝飾，如龍頭、龍爪，龍身上的花紋，上色及裝嵌都要由有經驗師傅做，是一項很考工藝的工業。香廠有龍香體驗工作坊給遊客，學習製作過程，考考自己有沒有工藝天份，記得參觀前要預約。