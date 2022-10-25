高質西餐｜COVA意式時令美饌 高質西西里紅蝦手造幼蛋麵 優雅下午茶套餐

今年秋冬，200年意大利米蘭著名高級餐飲品牌COVA最近推出全新菜單，選取優質時令海鮮入饌，帶來多款獨具意大利風味的精彩菜式，以及精緻尊貴的下午茶套餐。

西西里紅蝦手造幼蛋麵香濃鮮美

餐廳提供多款意國菜式，由前菜至甜品通通齊備，讓食客用味蕾感受迷人的意式風情。開胃冷前菜有八爪魚薄片伴黑橄欖（$208），擺盤精緻細膩，片片八爪魚鮮甜爽口彈牙；熱前菜則有金黃肉厚的香煎帶子伴COVA脆餅（$168），連同多款清新香草及香脆可口的脆餅，增添味道層次。主菜方面，重點推介西西里紅蝦手造幼蛋麵（$328），色彩繽紛的七彩幼蛋麵是餐廳自家手工製，麵質軟彈而且富有麵粉香，再配上蝦膏香濃的西西里紅蝦，麵條盡吸鮮美甘香的蝦膏精華，讓人一試難忘！另外慢煮黑毛豬豬鞍架（$288）同樣充滿驚喜，烹調時塗上顆粒分明的全麥芥末醬，經慢煮後的豬鞍架肉汁份豐香甘腴，惹味可口。甜品方面。意式芝士蛋糕杯（$90）堅持沿用意大利古老配方，意大利軟芝士忌廉夾著浸透濃郁咖啡的手指餅，使用自家製浸泡著COVA咖啡的手指餅，最後綴上朱古力粉，層次豐富。

新菜式將在以下4間餐廳提供：

太古廣場 COVA Ristorante & Caffe

金鐘金鐘道88號太古廣場2樓230A號舖



銅鑼灣COVA Ristorante & Caffe

銅鑼灣希慎道33號利園一期1樓108A號舖



又一城COVA Ristorante & Caffe

九龍塘達之路80號又一城LG1層10&11號舖



海港城COVA Ristorante & Caffe

尖沙咀海港城港威商場地下G315號舖