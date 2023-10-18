點心放題｜港島海逸君綽酒店150分鐘點心放題 $298/位任食35款特色點心 網上訂座即享85折

港島海逸君綽酒店中菜廳點心放題

君綽軒點心放題於每天中午 12 時至下午 2 時半供應，成人每位只需＄298 ，小童每位只需＄253，除了精美點心，每位惠顧點心放題之賓客可免費獲贈君綽蠔皇鮑魚酥以及豐料養生靚湯乙客，價錢親民抵食！點心方面，必食君綽軒蝦餃皇、上湯鮮蝦水餃、鮮蝦粉果及蟹籽燒賣，全部用料扎實，水準不錯。腸粉方面則配上各款滋味餡料，製作成甜梅菜叉燒腸粉、牛肉腸粉及蔥花蝦米腸粉等等。另外煎、炸及焗點心亦不容錯過，精選推介有鹹水角、香滑炸脆奶、香麻叉燒酥盒、韭菜盒、千絲蘿蔔酥及脆皮鮮蝦春卷等，全部新鮮出爐，口感酥脆。除了巧手點心，餐廳亦提供草菇炆伊麵、家鄉銀芽炒米粉及明火白果粥，食物選擇豐富，一定夠飽肚！



*須按原價收取加一服務費及茶芥費

*小童價格只適用於四至十一歲之小童

君綽軒

地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店5 樓

電話：2121 2691

君綽軒網上商店

