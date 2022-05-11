「始樽回味」可口可樂玻璃樽回歸 8款飲品率先登場

可口可樂宣布推出全新可重用玻璃樽裝飮品系列，由即日起以全新面貌跟大家見面，回歸「始樽回味」、一樽在手的快感！率先與大家見面的玻璃樽裝飲品包括「可口可樂」汽水、無糖「可口可樂」汽水、「雪碧」檸檬青檸味汽水、「芬達」橙味汽水、「玉泉」忌廉味汽水和梳打水，及首次以玻璃樽裝亮相的「紅茶花伝」「Craftea」檸檬茶和蜜桃茶飲料，其後將會有更多品牌加入玻璃樽裝系列。

可口可樂始樽回味｜循環再用 環保設計

全新樽身設計貫徹「可口可樂」經典的弧型瓶身設計，以熟悉的外形再次和大家見面；至於可口可樂公司旗下其他品牌，包括「雪碧」、「芬達」、「玉泉」和「紅茶花伝」等，將會通用另一款造型的玻璃樽。兩款樽身皆採用透明樽身設計，令外形更見簡潔，也方便回收到沙田裝瓶廠內清洗、消毒，再次入樽，換上招紙後運送到市場，更符合環保效益。