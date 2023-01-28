【東京自由行】返鄉下！2023東京食買玩全攻略

事隔3年重遊日本這老地方，景物全非的東京已換上新面貌，不但東京站、涉谷站及周邊地區大變身，緊接還有新宿、虎之門將有多個重大項目落成，樂園迷更瞄準了2023年中登場的東京哈利波特影城，新鮮事數之不盡。返鄉下，除了要玩個夠平，作為出名識飲識食的香港人，在東京這個美食之都自然要吃過盡興，原來不獨香港飲食界掀起師傅發辦壽司的熱潮，就連東京也湧現了以師傅發辦為賣點的壽司店，幾千円已捧著肚子走。滿足了口腹之欲，來到東京當然也要買過癮，全新登場的特賣場雲集過百間商店，足以買到各位破產！

2023年中開幕！ 全球第二座東京哈利波特影城 圖片來源：Photo: TM & © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Wizarding World Publishing Rights © JKR.

2023年中開幕！ 全球第二座東京哈利波特影城 喜歡主題樂園的朋友，今年定要飛到東京去，只因除了東京迪士尼海洋全新園區：Fantasy Springs暫定於2023年中落成外，還有東京哈利波特影城 (Warner Bros. Studio Tour Tokyo： The Making of Harry Potter) 亦預計於2023年夏天重磅登場。以哈利波特電影場景為主題的樂園，選址於前身同為主題樂園的「豐島園」開幕，佔地約33,000平方米，雖然沒有過山車等機動遊戲，但在這裡完美還原電影各經典場景，還可以體驗各魔法用具，最近更加碼宣布將設有《怪獸與牠們的產地》場景。留意連接「The Studio Tour Tokyo」的2個車站，豐島園站及池袋站將改裝成電影場境中的火車月台，讓旅客乘坐列車往返霍格華茲學院！

Warner Bros. Studio Tour Tokyo：The Making of Harry Potter

地址：東京都練馬区向山3-25-1

預計開業日期：2023年春天（車站）/ 2023年夏天（園區）

網址： www.wbstudiotour.jp

按圖放大東京哈利波特影城預想圖 （圖片來源：Photo: TM & © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Wizarding World Publishing Rights © JKR.）

師傅發辦壽司午餐 每位￥4,235（圖片來源：日本見）

超抵食！ 東京平價師傅發辦壽司店 過去3年在香港被吹捧到上神枱的師傅發辦壽司（Omakase），質素參差但索價動輒過千港元。來到東京發現竟然有大量質素不俗的師傅發辦壽司店湧現 ，當中的「SUSHI TOKYO TEN」被譽為東京性價比最高的壽司店，餐廳在渋谷、新宿、六本木及横浜都有分店，接受網上預約之餘，還可以攜同小孩前往。留意分店由價格到壽司出品都有不同，渋谷店的師傅發辦壽司午餐（每位￥4,235），套餐中壽司包括海膽、中吞拿及拖羅等，另外還有汁煮原隻鮑魚、三文魚籽丼、茶碗蒸、蜆仔湯及水果，種類豐富！

SUSHI TOKYO TEN 渋谷店

地址：東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷Stream 3F

網址： sushitokyo-ten.com

深谷花園Premium Outlets就在埼玉縣秩父鐵道站旁，從車站步行過去只需兩分鐘。（圖片來源：日本見）

超爆買！東京近郊全新特賣場 吃喝玩樂過後，闊別3年的東京又有令人破產的全新特賣場登場！剛於2022年10月開幕的深谷花園Premium Outlets就在埼玉縣秩父鐵道站旁，從東京市中心前往約90分鐘到達，此特賣場齊集Adidas、Asics、Beams、Coach、Hunter、New Balance等137間商店，血拼完更可於兩層高的Food Hall 及餐廳食到埼玉當地名物。

深谷花園Premium Outlets

地址：埼玉県深谷市黒田169

網址： premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono