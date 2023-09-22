2023日本紅葉｜大阪、京都、東京追楓景點合集推介！（附日本紅葉預測）

在日本絕對是「一葉知秋」，只要看到眾多紅葉預測出爐，就知道秋天的到來。歸納2023日本紅葉情報，顯示東京、大阪及京都的紅葉將有望由11月睇到12月上旬，打算去日本看紅葉的旅客有足夠的時間可以計劃追楓之旅。不少人首選到大阪、京都及東京看紅葉，今次精選出必到的15個紅葉景點推介，一次過可看盡日本最美的追楓景點合集！
大阪紅葉景點｜大阪勝尾寺 好勝達摩紅葉寺
紅葉期： 11月中
大阪勝尾寺因寺內有成千上萬大大細細的達摩而在網絡世界爆紅，其實勝尾寺除了那些祈求勝利的達摩值得觀賞外，這座位於箕面公園山上的寺廟面積超過26萬平方米，自然景色豐富，特別是春櫻秋紅兩季絕景，吸引世界各地遊客前來打卡拍下網紅美照。勝尾寺於11月中開始秋色變化萬千，從入口處的山門開始沿著參道到觀音池台地及多寶塔，處處都是壯觀的紅葉美景， 紅葉季晚上更會舉行期間限定的夜間特別亮燈活動，夜色下紅葉在精心設計的繽紛燈光映照，交織出令人難忘的幻想世界。
勝尾寺
地址：大阪府箕面市勝尾寺
交通：大阪地下鐵「千里中央駅」、阪急電鐵「箕面駅」轉乘的士約20分鐘
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京都紅葉景點｜京都清水寺
紅葉期： 11月下旬
京都是全日本擁有最密集紅葉景點的地方，東福寺、嵐山、貴船神社及永觀堂等紅葉名所梗有一間响左近，當中清水寺作為京都地標級的紅葉絕景，年年去朝聖都百看不厭！清水寺翻修多年並於2022年整修完工，以139根柱子支撐、166塊檜木搭建而成的清水舞台，翻新後即重現創建初時的不貌，想要拍攝到紅葉簇擁下的清水舞台，側寫可從奧之院拍攝，而正面照則要在子安塔拍攝。留意清水寺會在紅葉季開放秋夜特別入場時段，晚上會以燈光打亮紅葉及清水寺各建築物，氣氛壯嚴神聖。
清水寺
地址： 京都市東山區清水129-4
交通： 京都站乘 100、206 號巴士至「清水道」站下車步行10分鐘
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東京紅葉景點｜東京秋川溪谷 日歸紅葉健行泡湯
紅葉期： 11月初
相信不少哈日族都對東京都內的國營昭和記念公園、浜離宮恩賜庭園代代木公園等紅葉名所都瞭如指掌，今年倒不如遠離城市到東京郊區的秋川溪谷去看紅葉兼泡湯。從東京都心出發前往秋川溪谷車程約1小時，落車後由十里木巴士站沿著檜原街道，整個路段地勢平坦，經過秋川溪谷及石舟橋就可以走到「瀨音之湯」溫泉去。秋川溪谷最美的秋色藏在石舟橋一段，全長96米的赤紅吊橋架在清澈的秋川之上，漫山遍野盡是紅葉，有如明信片，打卡打到手軟。而石舟橋往上游走，可到達當地另一人氣紅葉景點「龍珠院」去，古樸的寺廟在秋紅映照下，美不勝收。
秋川溪谷
地址： 東京都秋留野市戶倉 1421
交通： JR武蔵五日市站乘搭西東京巴士到十里木巴士站，下車步行約 5 分鐘
網址： https://tokyowestside.com/special-feature/detail/akigawa-valley05.html
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《miru001東京見》、 《miru002青森見》
再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月
頁數：136頁 頁數：112頁
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