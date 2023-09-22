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旅遊飲食
2023-09-22 10:25:01

2023日本紅葉｜大阪、京都、東京追楓景點合集推介！（附日本紅葉預測）

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【2023日本紅葉】日本追楓景點合集！大阪、京都、東京紅葉景點推介（附日本各地紅葉預測）

【2023日本紅葉】日本追楓景點合集！大阪、京都、東京紅葉景點推介（附日本各地紅葉預測）

在日本絕對是「一葉知秋」，只要看到眾多紅葉預測出爐，就知道秋天的到來。歸納2023日本紅葉情報，顯示東京、大阪及京都的紅葉將有望由11月睇到12月上旬，打算去日本看紅葉的旅客有足夠的時間可以計劃追楓之旅。不少人首選到大阪、京都及東京看紅葉，今次精選出必到的15個紅葉景點推介，一次過可看盡日本最美的追楓景點合集！

大阪紅葉景點｜大阪勝尾寺 好勝達摩紅葉寺

紅葉期： 11月中

大阪勝尾寺因寺內有成千上萬大大細細的達摩而在網絡世界爆紅，其實勝尾寺除了那些祈求勝利的達摩值得觀賞外，這座位於箕面公園山上的寺廟面積超過26萬平方米，自然景色豐富，特別是春櫻秋紅兩季絕景，吸引世界各地遊客前來打卡拍下網紅美照。勝尾寺於11月中開始秋色變化萬千，從入口處的山門開始沿著參道到觀音池台地及多寶塔，處處都是壯觀的紅葉美景， 紅葉季晚上更會舉行期間限定的夜間特別亮燈活動，夜色下紅葉在精心設計的繽紛燈光映照，交織出令人難忘的幻想世界。

勝尾寺

地址：大阪府箕面市勝尾寺

交通：大阪地下鐵「千里中央駅」、阪急電鐵「箕面駅」轉乘的士約20分鐘

網址：https://www.katsuo-ji-temple.or.jp/

勝尾寺由入口到觀音池台地，處處都是壯觀的紅葉美景。 (圖片來源：OCTB） 勝尾寺於紅葉季晚上會舉行期間限定的夜間特別亮燈活動。 (圖片來源：OCTB） 勝尾寺的奉納棚上放滿了成千上萬由善信供奉祈願勝利的達摩。 (圖片來源：OCTB）

▼大阪紅葉名所推介▼

大阪｜大仙公園｜紅葉期：11月中｜地址：大阪府堺市堺區大仙中町大仙公園內 (圖片來源：OCTB） 大阪｜大阪城｜紅葉期：11月中｜地址：大阪市中央区大阪城 (圖片來源：OCTB） 大阪｜箕面大滝｜紅葉期：11月中｜地址：大阪府箕面市箕面公園 (圖片來源：OCTB） 大阪｜御堂筋銀杏並木｜紅葉期：11月下旬｜地址：大阪市北區、中央區御堂筋沿線 (圖片來源：OCTB）
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京都紅葉景點｜京都清水寺

紅葉期： 11月下旬

京都是全日本擁有最密集紅葉景點的地方，東福寺、嵐山、貴船神社及永觀堂​​等紅葉名所梗有一間响左近，當中清水寺作為京都地標級的紅葉絕景，年年去朝聖都百看不厭！清水寺翻修多年並於2022年整修完工，以139根柱子支撐、166塊檜木搭建而成的清水舞台，翻新後即重現創建初時的不貌，想要拍攝到紅葉簇擁下的清水舞台，側寫可從奧之院拍攝，而正面照則要在子安塔拍攝。留意清水寺會在紅葉季開放秋夜特別入場時段，晚上會以燈光打亮紅葉及清水寺各建築物，氣氛壯嚴神聖。

清水寺

地址： 京都市東山區清水129-4

交通： 京都站乘 100、206 號巴士至「清水道」站下車步行10分鐘

網址：  https://www.kiyomizudera.or.jp/

最經典的清水寺紅葉照片是站在奧之院拍攝清水舞台，可以遠眺京都塔及京都市貌。 (圖片來源：azamat-esmurziyev@Unsplash） 清水寺在春、夏及秋天特別開放夜間拜觀時間，清水寺仁王門旁可以看到代表觀世音菩薩慈悲之心的藍色燈光投射，照亮整個京都。(圖片來源：yanghong-yu@Unsplash) 清水寺四周種植了過千棵的紅葉，賞楓季節時一片赤紅。（圖片來源：yanghong-yu@Unsplash)

▼京都紅葉名所推介▼

京都｜嵐山｜紅葉期：11月下旬｜地址：京都市嵐山 (圖片來源：nicolas-caetano@Unsplash） 京都｜ 東福寺｜紅葉期：11月下旬｜地址：京都市東山区本町15丁目778 (圖片來源：IG@tofukuji_zen_temple） 京都紅葉景點｜祐齋亭｜紅葉期：11月下旬｜地址：京都市右京区嵯峨亀ノ尾町6嵐山夢祐斎 ( 圖片來源：IG@arashiyama_yusai） 京都｜琉璃光院｜紅葉期：11月下旬｜地址：京都市左京區上高野東山55番地 (圖片來源：IG@rurikoin）

東京紅葉景點｜東京秋川溪谷 日歸紅葉健行泡湯 

紅葉期： 11月初

相信不少哈日族都對東京都內的國營昭和記念公園、浜離宮恩賜庭園代代木公園等紅葉名所都瞭如指掌，今年倒不如遠離城市到東京郊區的秋川溪谷去看紅葉兼泡湯。從東京都心出發前往秋川溪谷車程約1小時，落車後由十里木巴士站沿著檜原街道，整個路段地勢平坦，經過秋川溪谷及石舟橋就可以走到「瀨音之湯」溫泉去。秋川溪谷最美的秋色藏在石舟橋一段，全長96米的赤紅吊橋架在清澈的秋川之上，漫山遍野盡是紅葉，有如明信片，打卡打到手軟。而石舟橋往上游走，可到達當地另一人氣紅葉景點「龍珠院」去，古樸的寺廟在秋紅映照下，美不勝收。

秋川溪谷

地址： 東京都秋留野市戶倉 1421

交通： JR武蔵五日市站乘搭西東京巴士到十里木巴士站，下車步行約 5 分鐘

網址： https://tokyowestside.com/special-feature/detail/akigawa-valley05.html

橫跨秋川的石舟橋全長96米，可以看到綿綿相連的山峰及滿山秋紅。（圖片來源：TCVB) 秋季時石舟橋被染上了金紅黃橘繽紛色彩的群山包圍，格外美麗。 （圖片來源：TCVB) 穿越石舟橋後就會抵達瀨音之湯，可以在泡個溫泉紓解疲勞。 （圖片來源：TCVB)
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▼東京紅葉名所推介▼

東京｜大田黑公園｜紅葉期： 12月初｜地址：東京都杉並区荻窪3丁目33−12 (圖片來源： TCVB） 東京｜井之頭恩賜公園｜紅葉期： 12月初｜地址：東京都武藏野市禦殿山1-18-31 (圖片來源：TCVB ） 東京｜明治神宮外苑銀杏並木｜紅葉期：11月下旬｜地址：東京都港区北青山2-1 (圖片來源：TCVB ） 東京｜六義園｜紅葉期： 11月下旬｜地址：東京都文京区本駒込六丁目 (圖片來源： TCVB）
2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)
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《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。 青森打卡靚景18選。（日本見@japan.miru提供） 青森手信13選。（日本見@japan.miru提供） 青森人生必看祭典。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行5大溫泉。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行6個值得一去美術博物館。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。人氣滑雪場。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。親子活動。（日本見@japan.miru提供） 日本見最新出版的的東京旅遊書《miru 東京見》中特別設有富⼠山特集，介紹富士山周邊食買玩最新景點。（Japan Miru日本見）

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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