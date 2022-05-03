53年老字號 大安茶冰廳重開 情迷老店時光 新老闆：「我們不想接手後就好像和社區分割」

油麻地大安茶冰廳在1969年開業，經歷賣盤轉手，老字號換上新的掌舵人。假若隔著玻璃大門窺探，會看到牆上是一抹淡雅的芥末黃，細緻地印滿方格的圖紋，當年的摩登如今充滿時代感。還有兩旁的木製卡座，它們靜靜依著牆身，坐著客人，也載著年月的故事。

文：Heidi、攝： CY Lam

情迷老店時光

大安茶冰廳近日翻新後重開，保留原有格局，懷舊氣氛依然。接手的新老闆Tiffany和丈夫都鍾情舊事物舊建築，不時會參加導賞團參觀唐樓，眼見舊年香港多間舊冰室無奈結業，早已萌生想要買盤接手老店的念頭。去年遇著上一任老闆賣盤移民，經地產經紀介紹，將大安茶冰廳買下來，延續店舖風光。「其實主要概念都是想保留這裡，同時又能延續下去，並注入一些新的元素。」老闆Tiffany說。這項投資狂熱又浪漫，不過在執行上卻有不少現實的問題必須要面對。「從前舊店只有麵和通粉等食物，但其實附近都有很多茶餐廳，如果再沿用以往模式，可能會比下去。所以就想到不如試試轉型做cafe吧。」

懷舊杏霜卷蛋

為迎合市場口味，他們在餐牌上花上不少心思，食物變得精緻，咖啡質素亦大大提高，還重新運作在餐廳上層的餅房，製作出多款充滿港式元素的甜點。「在設計餐牌的同時，我們想到融合以往茶餐廳有的元素，例如杏霜卷蛋，是模仿以前茶餐廳舊有的杏霜味道。另外檸檬茶曲奇，也是我們比較受歡迎的甜點。」店長Kalvin如數家珍，介紹出款款自家創作的美點。而主食方面，推介選用封門柳製作的京蔥沙嗲牛肉比高和五香肉丁滑蛋花生醬多士，都是貼近主流年輕人口味的新派創作料理，賣相討好，色香味俱全。

全店滿座 外國食客也到訪

這次重開，成功吸引大批客人專程光顧，周末要排隊等候，連平日午市時段幾乎全店滿座。「現在開業三星期左右，有時候星期六日都大排長龍，我們都沒預計過會是這樣。現在的客源都是比較年輕，試新的食物時，又可以享受懷舊環境。」店長Kalvin說。採訪期間有不少外國客人，均表示食物有水準，加上餐牌中英對照，令他們更易接觸本地的茶餐廳文化。「我們不想接手後就好像和社區分割了，因為原意是想保留和延續，也不想將它完全變成新的東西。」香港寸金尺土，談保育不易，要找到中庸之道更是困難，縱使食物和最原始的港式風味不再相同，但保留總比淘汰好。店內客人來來往往，往事依稀，視覺一不小心放空，時間彷彿回轉到1969。

大安茶冰廳│油麻地廣東道830號地舖