7-Eleven便利店｜全港首間7CAFÉ+概念店登陸旺角 賣即磨咖啡+手搖飲品+特式沙冰 朱古力心太軟有驚喜！

7-Eleven 自家品牌7Café+ 近日在旺角開設首間期間限定概念店，除供應招牌即磨咖啡外，更加入用特選咖啡豆沖製的單品咖啡，還有多款限定新產品，選擇很豐富！店舖以外賣為主，飲品方面，全部都是即點即沖。沙冰款式最特別，有六款口味，例如楊枝甘露沙冰($22)、紅豆冰沙冰($22)、榛子朱古力咖啡沙冰($22)等等。其中港式奶茶沙冰最有香港特色，紅茶茶底濃而不澀，奶茶味道突出，表面加上香甜的忌廉，賣相吸引！

另外手搖冰茶系列味道同樣有驚喜，用人手搖茶的方法，將酸甜的水果配合茶飲，冰涼消暑。最推介熱情果烏龍冰茶($22)，熱情果的果香香甜又濃郁，配合回甘的烏龍茶，兩者平衡得剛剛好，感覺清爽。食物方面，烘焙包點亦有多款供應，如藍莓鬆餅($20)和朱古力鬆餅($20)等等都是早餐下午茶的好選擇。嗜好甜點的客人一定要試試朱古力心太軟($20)！切開真的有流心效果，朱古力甜美香濃，蛋糕質感鬆軟可口，雖然是便利店出品，但質素絕對不馬虎。如果你是附近居民或上班一族，更可以試用7–11最新推出的外送平台，用yuu手機程式就可以下單，訂單60分鐘之內就會送到，簡單又方便。