7CAFÉ+期間限定店進駐中環街市！全新特調咖啡、消暑椰子水 即製果昔試飲價$30

7-Eleven 自家品牌 7CAFÉ +概念店最近又有新搞作！7CAFÉ+繼續秉承大膽創新的理念，破格聯乘南非人氣運動襪品牌 VERSUS，於中環街市開設期間限定店，並一口氣推出多款全新特調咖啡、特調椰子水等冰爽飲品，即製果昔每杯試飲價更低至$30，夏日炎炎，一於到店舖買杯消暑啦！

7CAFÉ+VERSUS 中環街市期間限定店

7CAFÉ+VERSUS 中環街市期間限定店於6月21日正式開幕！今次 7CAFÉ+夥拍來自南非的人氣運動襪品牌 VERSUS 推動「Get Creative． Get Active ． Get Greener Coffee」，攜手打造３款獨家設計的 7-Eleven X VERSUS 限量版運動襪，型格之餘功能性十足！此外店舖亦推出「特調咖啡」、「特調椰子水」及「即製果昔」三大限定系列，店舖獨家發售。 特調咖啡系列 (每款$28)，將 3 款具有健康印象的飲品 – 椰子水、豆奶和黑咖啡， mix& match 特調成雙色漸層特飲，賣相吸引！椰子水美式咖啡以清甜椰子水跟7CAFÉ 美式香濃單品咖啡互相配合，口感清爽醒神；菠蘿椰子水美式咖啡更額外加入了酸甜的菠蘿味，令整體味道更豐富和清新；紫薯豆奶咖啡以香濃紫薯味配上豆奶及咖啡，帶微微豆香之餘咖啡亦香滑濃郁。３款特調咖啡創新之餘，漸層效果又夠搶眼，用來打卡拍照最適合不過。