ADD+由朝食到晚 日賣50份鵝油炒意粉 必吃精緻點心盒

招牌香炒鵝油叉燒意大利粉，可謂中西合璧之作，為餐廳老闆林建岳與擅長西菜的行政總廚陳英偉師傅及團隊反覆研發，將意大利人也常用的鵝油，融入鑊氣十足的中式炒意大利粉之中。餐廳自設燒味爐炮製燒鵝及本地靚脢頭肉叉燒，更每天煉製鵝油與肉汁精華，由於每隻燒鵝只能有限度煉出鵝油(大約每隻鵝可做三份意粉)，致使意粉每日暫定供應50份。上桌時，侍應即席剪開膠袋封口，客人可即時感受油香。$138

在經典粵式點心上發揮創意的九宮格「粵點盛盒」，包括杞子醉雞餃、京葱牛肉香芋角、頭抽牛頰肉春卷、鮮蝦鰻魚紫菜春卷、鮑汁海參滑雞扎、蜂蜜柚子蟹肉蝦餃、櫻花蝦蟹籽燒賣、胡椒蘿蔔酥餅及麻香叉燒酥。師傅以西式烹調法炮製部分食材，例如牛頰肉先用頭抽慢煮12至15小時至軟腍，最後裹以網狀春卷。$188

煲仔沙嗲牛肉炒腸粉，將生炒牛肉加入秘製沙嗲醬，再下腸粉炒勻。陳師傅在沙嗲醬花了一番工夫，有別於傳統做法，他將蒜粒、乾葱、沙茶醬炒香後，加入新鮮栗子蓉慢炒至完全融合，用以取代一般沙嗲醬加入大量砂糖和腰果，且不添加味精，原汁原味。$138

ADD+海南雞飯，師傅表示取經自灣仔某高級酒店著名海南雞飯再改良，當中的秘製浸雞湯底，以金華火腿、大地魚、冬菇、乾瑤柱、八角等材料將原雞隻浸熟，切半起骨上碟。伴隨海南雞飯的三寶醬料，有馬來西亞黑豉油、本地薑及沙薑醬汁、自家製辣椒醬，更特地採用智利與四川兩地辣椒，醒神開胃。套餐另附傳統冬瓜湯及漬物。$188

隨著M+博物館落成，去西九文化區醫肚的選擇就愈來愈豐富，位於M+大樓B1層的ADD+（All Day Dining縮寫)，提供多國菜料理，有中式點心、粥品、燉湯、炒粉麵、意式薄餅、西式及東南亞主菜與甜品等，由每天早上8時起開始陸續供應早、午及晚餐，232個座位的休閒餐飲區被超高樓底落地玻璃包圍，可眺望西九藝術公園廣闊景觀，另設兩間獨立廂房及20座吧枱，一家大細睇展覽睇到肚打鼓都唔使怕！文：Winki、攝CY Lam

香港九龍博物館道38號M+大樓B1層

2656 4108(WhatsApp:6016 9380)

星期一至日

早上8時至晚上10時(堂食) /

早上11時至晚上8時(外賣)