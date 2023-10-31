BACHA COFFEE｜人氣咖啡BACHA COFFEE推官方網上商店 全新榛子朱古力咖啡 聖誕必備定製禮籃服務

BACHA COFFEE在今年8月登陸香港後，隨即捲起一陣咖啡熱潮，人人爭相排隊入店內光顧打卡，相當受歡迎。而BACHA COFFEE近日宣布正式推出香港官方網上商店，一眾咖啡愛好者安在家中舒適地了解及選購各式美味咖啡、沖煮配件和精美禮品，網站更提供備定製禮籃服務，聖誕節必備！此外人氣產品咖啡掛耳包亦有新口味推出，榛子朱古力咖啡充滿冬日氣氛！

BACHA COFFEE全新榛子朱古力咖啡及定製禮籃服務 如果正計劃於佳節送禮給親朋好友，不妨考慮Bacha Coffee 於線上和IFC咖啡精品店推出的個性化定製禮籃服務，客人可以根據五種不同尺寸和擺放方式定制 Bacha Coffee 禮籃，從產品齊全的咖啡大師禮籃到經典簡約禮籃，不同選擇應有盡有，售價從港幣259元起。每份禮品將提供免費的品牌禮品卡和信封，為親友送上個性化祝福。而全新的 Happy Gianduja榛子朱古力口味咖啡品簽禮盒將於2023年12月起開始發售，Happy Gianduja融合了濃郁的黑朱古力和堅果榛果香氣，是品牌其中一款人氣咖啡，今年冬季將以掛耳咖啡包形式發售，想飲美味咖啡就更容易！