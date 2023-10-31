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旅遊飲食
2023-10-31 16:10:33

BACHA COFFEE｜人氣咖啡BACHA COFFEE推官方網上商店 全新榛子朱古力咖啡 聖誕必備定製禮籃服務

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BACHA COFFEE｜人氣咖啡BACHA COFFEE推官方網上商店 全新榛子朱古力咖啡 聖誕必備定製禮籃服務

BACHA COFFEE｜人氣咖啡BACHA COFFEE推官方網上商店 全新榛子朱古力咖啡 聖誕必備定製禮籃服務

BACHA COFFEE在今年8月登陸香港後，隨即捲起一陣咖啡熱潮，人人爭相排隊入店內光顧打卡，相當受歡迎。而BACHA COFFEE近日宣布正式推出香港官方網上商店，一眾咖啡愛好者安在家中舒適地了解及選購各式美味咖啡、沖煮配件和精美禮品，網站更提供備定製禮籃服務，聖誕節必備！此外人氣產品咖啡掛耳包亦有新口味推出，榛子朱古力咖啡充滿冬日氣氛！

全新Happy Gianduja咖啡品簽禮盒

BACHA COFFEE全新榛子朱古力咖啡及定製禮籃服務

如果正計劃於佳節送禮給親朋好友，不妨考慮Bacha Coffee 於線上和IFC咖啡精品店推出的個性化定製禮籃服務，客人可以根據五種不同尺寸和擺放方式定制 Bacha Coffee 禮籃，從產品齊全的咖啡大師禮籃到經典簡約禮籃，不同選擇應有盡有，售價從港幣259元起。每份禮品將提供免費的品牌禮品卡和信封，為親友送上個性化祝福。而全新的 Happy Gianduja榛子朱古力口味咖啡品簽禮盒將於2023年12月起開始發售，Happy Gianduja融合了濃郁的黑朱古力和堅果榛果香氣，是品牌其中一款人氣咖啡，今年冬季將以掛耳咖啡包形式發售，想飲美味咖啡就更容易！

BACHA COFFEE官方網上商店

百年咖啡品牌 Bacha Coffee正式推出香港官方網上商店，大家除了可以輕鬆選擇咖啡商品以及定制客製化禮籃外，亦可享用送貨服務，所有線上訂單均享全球免費配送服務；單一訂單滿港幣700元即可獲贈品牌環保袋一個。您可以從多款100%純正的阿拉比卡咖啡、美食和咖啡配件中選擇心水產品添加至專屬禮籃，推介配件包括金色法壓咖啡壺 （港幣536元）、以精緻骨瓷製成的Bacha傳統咖啡杯碟套裝（港幣252元）、以及純正大溪地即磨雲呢拿豆（港幣242元），為禮籃定制劃上更添心意。

Bacha Coffee 香港官方網上商店

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