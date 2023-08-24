Bacha coffee｜摩洛哥咖啡品牌Bacha coffee登陸香港 全店200款咖啡 8種口味牛角包$23起

Bacha coffee正式登陸香港IFC！如果自問是咖啡迷，定必有聞說過咖啡品牌Bacha coffee，品牌來自摩洛哥，至今已有113年歷史，在新加坡、歐洲等全球 11 個國家都有分店，主打高質精品咖啡，並採用100%純正阿拉比卡(Arabica)咖啡豆，提供逾200款咖啡選擇，掛耳咖啡、咖啡豆、牛角包等等都是人氣產品，店內亦有26款咖啡供應，喜歡飲咖啡的話一定要去潮聖！

Bacha coffee香港首間門市選址中環IFC

百年咖啡品牌 Bacha Coffee近日在香港開設首間分店，選址中環IFC，門市提供頂級外帶咖啡及多款不同鹹甜餡料的招牌牛角包，另外亦設有零售櫃檯，提供新鮮烘焙咖啡豆、精選美食及多款咖啡沖煮配件，為客人帶來全方位咖啡體驗。中環新店面積達200平方米，裝潢華麗，黑白格紋地板、雕刻木材及古董鏡子等等均保留了品牌發源地Dar el Bacha宮殿的風貌，感覺奢華。