Bacha coffee｜摩洛哥咖啡品牌Bacha coffee登陸香港 全店200款咖啡 8種口味牛角包$23起

Bacha coffee正式登陸香港IFC！如果自問是咖啡迷，定必有聞說過咖啡品牌Bacha coffee，品牌來自摩洛哥，至今已有113年歷史，在新加坡、歐洲等全球 11 個國家都有分店，主打高質精品咖啡，並採用100%純正阿拉比卡(Arabica)咖啡豆，提供逾200款咖啡選擇，掛耳咖啡、咖啡豆、牛角包等等都是人氣產品，店內亦有26款咖啡供應，喜歡飲咖啡的話一定要去潮聖！
Bacha coffee香港首間門市選址中環IFC
百年咖啡品牌 Bacha Coffee近日在香港開設首間分店，選址中環IFC，門市提供頂級外帶咖啡及多款不同鹹甜餡料的招牌牛角包，另外亦設有零售櫃檯，提供新鮮烘焙咖啡豆、精選美食及多款咖啡沖煮配件，為客人帶來全方位咖啡體驗。中環新店面積達200平方米，裝潢華麗，黑白格紋地板、雕刻木材及古董鏡子等等均保留了品牌發源地Dar el Bacha宮殿的風貌，感覺奢華。
Bacha coffee招牌掛耳咖啡 8種口味牛角包
Bacha coffee從非洲、阿拉伯半島、中南美洲、加勒比地區、亞洲等35個國家的咖啡農場，搜羅100%阿拉比卡咖啡，提供超過200款單一產地的咖啡選擇，所有咖啡豆可從100克起購買，駐場咖啡大師更可根據不同客戶的咖啡沖泡方法提供專業研磨服務，讓大家在家中亦能自行沖泡出高質咖啡。品牌提倡保護環境，客人單次購買500克或1公斤同款咖啡，更可享有9折或8折優惠！口味方面必試皇牌產品「Milano Morning」，風味獨特，帶有淡淡朱古力甜香；「I Love Paris」則是店員推介，既有堅果味亦有莓果香，同樣好受歡迎！如果想隨時隨地都飲到熱辣咖啡，必買招牌掛耳咖啡禮盒，多款口味每盒$198/12包或$396/25包，每包獨立包裝，飲用時只需用熱水沖泡，非常方便，上班族必備！另外還有賣相精膩的烘焙美食，如自家製奶油圓蛋糕(kouglof)、法式甜包(brioche)及牛油蛋糕(pound cakes)等，8種口味牛角包$23起，配咖啡一流！
Bacha coffee
地址: 香港中環金融街八號國際金融中心商場1樓1063號舖
營業時間: 8:00am – 10:00pm