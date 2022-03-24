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2022-03-24 19:02:36

Bread Pantry袋裝手工包增至60間Market Place+惠康有售

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Bread-Pantry袋裝手工包

Bread-Pantry袋裝手工包

法式牛油軟麵包（Butter Brioche） 黑麥芽酸種麵包（Dark Malt Sourdough） 烤穀麥酸種麵包（Toasted Grains Sourdough） 白酸種麵包（Rustic White Sourdough） 全麥酸種麵包（Whole Wheat Sourdough）

由烘焙大師Grégoire Michaud創辦的Bread Pantry，去年3月份起曾推出一系列烘烤手工麵包獨家於Market Place by Jason發售，而品牌更宣布由明天起(3月25日)宣布擴大銷售範圍，於全港 60 間Market Place by Jasons及惠康超級市場內獨家開賣，對fans來說可謂更方便！今次推出五款方便多士爐烘烤的手工麵包，當中有新款式黑麥芽酸種麵包（Dark Malt Sourdough）及烤穀麥酸種麵包（Toasted Grains Sourdough），另有白酸種麵包（Rustic White Sourdough）、全麥酸種麵包（Whole Wheat Sourdough），以及方型的法式牛油軟包（Butter Brioche）。

Bread Pantry袋裝手工包│上官網睇五個麵包食譜

Grégoire與他的團隊，為了保持食材新鮮度，向來堅持直接從製造商採購食材，以確保每份麵包的綿密構造都具有最高質量，例如法國布賽Girardeau家族Suire Mill的有機麵粉、法國Guérande海鹽、過濾水，以及經天然培植16年的酸種，從而取得酸度平衡並塑造香醇樸實風味。而於Bread Pantry官方網站，Grégoire親身示範多款食譜，有花生醬法式多士、牛油麵包布甸及酸種麵包蟹餅等共五款美味小食，另教你儲存麵包方法，放冰箱最多可儲存一個月㗎！

Bread Pantry官方網站：Bread Pantry - by Grégoire Michaud

完整的零售地點列表：https://www.breadpantry.com/find

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