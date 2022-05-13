Classified 馳名芝士拼盤回歸

Classified一向廣受歡迎的芝士拼盤載譽歸來，由柔滑的軟芝士到香濃的硬芝士；從口感溫和到鹹香濃烈；還有由綿羊奶、山羊奶和牛奶製成不同風格的芝士，就算宅在家也可享受不同「芝」味。當中重點推介Comté 12 mois Reserve du Chamet，這款以牛奶製成的硬芝士一般於夏天生產，充滿細膩的果香和牛油味；軟滑的Crottins De Chavignol AOC山羊芝士和牛油味濃郁的Bleu D’Auvergne同樣不能錯過。芝士拼盤精選包括3款或5款芝士口味，每3個月轉換口味，為客人營造新鮮感。

每盒芝士拼盤附送脆多士薄片和木梨果醬，跟各款手工芝士都是天作之合，另可選購Classified的葡萄酒配搭芝士品嘗，包括法國白酒Schlumberger Riesling Les Princes Abbés，適宜搭配果香豐富的Mimilette Young硬芝士。自取芝士拼盤售價$180/3款或$270/5款，亦可透過戶戶送、Foodpanda和Classified網頁下單，一次過選購7款芝士，售價$370，可於任何Classified分店自取，或選擇上門送遞服務。

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