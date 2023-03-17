EGL東瀛遊 帶你開心遊立山黑部

登立山黑部 漫步20米高雪壁道

東瀛遊將與團友搭乘國泰航空直航大阪，行程除安排入住5晚溫泉酒店，讓大家可盡情浸溫泉紓緩壓力外，並會帶大家暢遊日本北陸地帶。

行程包括到訪三方五湖山頂公園，於高處欣賞五色湖所呈現的不同顏色，領略神秘的五色湖獨有靚景，更可嘗試足湯體驗。還會暢遊彩虹之路、戀人聖地(包纜車)，乘坐纜車或單人吊車椅，感受眼前建築物愈來愈小，視野卻愈來愈寬闊之感。再到東尋坊海岸，欣賞獨特的海崖靚景。第3日則會安排團友乘坐6款不同形式交通工具到立山黑部，包括乘坐傾斜31度的登山纜車到美女平，再轉乘高原巴士到達室堂，後乘坐隧道巴士扺達大觀峰，乘坐空中吊車到黑部，再乘纜車到黑部湖漫步欣賞黑部水壩，再乘坐無軌電車往扇澤，團友可於20米高的雪壁道漫步，感受大自然奇景。

其他行程還包搭遊覽日本三大名園之一的兼六園、日本淨土神的故鄉「上高地」，打卡勝地「大正池」及「河童橋」、世界文化遺產「飛驒之里合掌村」，乘金華山吊車，參觀岐阜城天守閣，以及於琵琶湖展望台，展望全日本最大淡水湖琵琶湖。而最後一天則全日自由活動，包一張大阪地鐵任乘票券，方便大家於大阪各處遊走購物。

日本大阪、立山黑部阿爾卑斯山大自然奇觀寶庫、徒步20米雪壁道、上高地日本淨土、<日本三大名園>金澤兼六園、飛驒之里合掌村、五晚溫泉、全日自由活動一天、開心七天之旅(JAEA07)

出發日期：4月-6月 (4月13日起-6月16日有團）

收費：11,599元起

詳情：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJAEA07