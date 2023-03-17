EGL東瀛遊 帶你開心遊立山黑部

一直以辦日本團而出名的東瀛遊，適值立山黑部4月中開山的時機，推出立山黑部賞雪壁開心七天之旅。
登立山黑部 漫步20米高雪壁道
東瀛遊將與團友搭乘國泰航空直航大阪，行程除安排入住5晚溫泉酒店，讓大家可盡情浸溫泉紓緩壓力外，並會帶大家暢遊日本北陸地帶。
行程包括到訪三方五湖山頂公園，於高處欣賞五色湖所呈現的不同顏色，領略神秘的五色湖獨有靚景，更可嘗試足湯體驗。還會暢遊彩虹之路、戀人聖地(包纜車)，乘坐纜車或單人吊車椅，感受眼前建築物愈來愈小，視野卻愈來愈寬闊之感。再到東尋坊海岸，欣賞獨特的海崖靚景。第3日則會安排團友乘坐6款不同形式交通工具到立山黑部，包括乘坐傾斜31度的登山纜車到美女平，再轉乘高原巴士到達室堂，後乘坐隧道巴士扺達大觀峰，乘坐空中吊車到黑部，再乘纜車到黑部湖漫步欣賞黑部水壩，再乘坐無軌電車往扇澤，團友可於20米高的雪壁道漫步，感受大自然奇景。
其他行程還包搭遊覽日本三大名園之一的兼六園、日本淨土神的故鄉「上高地」，打卡勝地「大正池」及「河童橋」、世界文化遺產「飛驒之里合掌村」，乘金華山吊車，參觀岐阜城天守閣，以及於琵琶湖展望台，展望全日本最大淡水湖琵琶湖。而最後一天則全日自由活動，包一張大阪地鐵任乘票券，方便大家於大阪各處遊走購物。
日本大阪、立山黑部阿爾卑斯山大自然奇觀寶庫、徒步20米雪壁道、上高地日本淨土、<日本三大名園>金澤兼六園、飛驒之里合掌村、五晚溫泉、全日自由活動一天、開心七天之旅(JAEA07)
出發日期：4月-6月 (4月13日起-6月16日有團）
收費：11,599元起
詳情：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJAEA07
暢遊九州五天 體驗乘仿古郵船
東瀛遊另一團五天開心之旅(HTJKBJ05)，則與大家前往九州的福岡，行程包括暢遊鬼石坊主地獄、悠閒夢幻金麟湖、漫步由布院古典街，更包於柳川水鄉泛舟遊船，以及入場豪斯登堡「光之王國」等。
行程更安排乘坐仿古郵船暢遊九十九島，以及到訪長崎原爆公園，再到長崎心泉堂選購HELLO KITTY限量版長崎蛋糕；亦會安排參觀福崗最具代表的神社「太宰府天滿宮」，以及前往「450米石疊宮前和風商店街」、福岡天神地區的購物區和LALAPORT購物城等多購物熱點，讓團友盡情選購地道手信。
香港快運、九州福岡、別府、柳川、長崎豪斯登堡「光之王國」<日本國內著名燈光盛會>、乘船暢遊九十九島、原爆平和公園、OUTLET、天神地下街五天開心之旅(JKBJ05)
出發日期：4月-6月 (4月15日起-6月28日有團）
收費：7,199元起
詳情：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTJKBJ05