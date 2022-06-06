Heimat 遊走德國六區 親切如家的非一般德國菜

屢獲殊榮、曾任多間酒店及米芝蓮星級餐廳行政總廚Chef Find，其率領的全新德國餐廳Heimat已進駐中環蘭桂芳大廈，並已接受晚餐預訂，供應六道菜嘗味菜單，另即將推出單點菜單；至六月尾亦分別供應五道菜和六道菜的時令白蘆筍菜單。在這裡，你大可摒棄德國菜就等如豬手、酸椰菜和肉腸拼盤的刻板印象。

Chef Find設計出遊走德國六大地區的頭盤至甜品餐單，從柏林、法蘭克福、巴伐利亞、黑森林到摩澤爾葡萄酒產區等，從各地傳統汲取靈感，為經典菜餚添加摩登變化。

德國人可能給一般大眾的印象是冷冰冰，但來港27年的Chef Find全無架子，說得一口流俐的廣東話外，亦將其對食客的細心施展在菜式之上，有肉菜單外同時供應素食、純素或無麩質選擇的full set tasting menu，就算選擇了有肉菜單，亦可按個人需求，更替個別菜式的食材，而且配搭也極其出色。Chef Find也在部分主食材用上本地貨，令人更感親切。

餐廳由高級侍酒師Wallace Lo帶來各款佳釀，但如果你不嗜酒精，也可以選擇原汁原味、濃度極高的石榴汁、蘋果汁及香梨sparkling；最後上場的熊仔軟糖餐車也著實令人驚喜，呼應了Heimat(家園的意思）的溫暖氛圍。