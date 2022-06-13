It’s Summer Taste

Kiki四川與東南亞風味 Kiki麵店的「夏日滋味套餐」，三款主菜麵食以酸辣、香料及冰涼感為主，當中極具台式四川風味的「酸辣餛飩拌麵」，拌麵用上的秘製酸辣醬鮮香麻辣，配搭手工豬肉餛飩，令食慾大增；洋溢東南亞風情的「金不換香茅肉碎拌麵」，以免治肉碎配上魚露、醬油、香蒜、紅蔥頭、泰國辣椒及金不換搭配台式手工日曬乾拌麵，炮製出微辣醒胃的創意麵食。而「海鮮中華冷麵」則以地道日式醬汁入饌，配上八爪魚片、帶子及蟹柳，變奏成東瀛風味濃郁的消暑麵食。菜單更奉上清凉解暑的「酸柑青檸特調」，結合酸柑及青檸的獨特果酸香，生津解渴，驅走悶熱。

尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓406號舖│2111 3764



VEDA夏日印度素菜盛宴 位於中環奧華酒店的Veda加入全新夏日新菜式，新推出的孟買風味三文治成為充滿驚喜的午餐之選，經烘烤的香脆三文治夾著經典印度菜常用的Amul芝士，加上惹味香料薯餅、新鮮番茄、青瓜、洋蔥和特製薄荷醬，味道豐富。晚餐新推出全新黑扁豆湯，濃郁的燉黑扁豆加入Kulcha藍芝士，飽肚兼層次豐富，另以創新手法演繹的檳城咖喱香脆豆腐。煎得金黃香脆的豆腐混合乾咖喱，再配上海蘆筍、香脆花生和芫荽，口感豐富。另一道推介白蘆筍，配搭煙熏燴茄子蓉及色彩悅目的烤燈籠椒甜酸醬，伴以粟米烤餅。

中環亞畢諾道2號│3755 3000

