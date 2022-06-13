It’s Summer Taste

天氣悶熱，不同地方料理也相應推出限定消暑菜式，吃過包保大家精神爽利。
文、攝：Winki、部分相片由店方提供
酸辣醒胃淮揚菜
炎炎夏日、天氣潮濕令人食慾大減。東來順總廚施超群特意設計出一系列夏日時令美饌，從透心涼頭盤到主菜及甜品，以不同香料如辣椒、話梅及其他材料，配搭不同酸辣程度，為食客帶來夏日清爽新鮮感。
尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層│2733 2020│網上訂座│https://bit.ly/3m3pGfq
Kiki四川與東南亞風味
Kiki麵店的「夏日滋味套餐」，三款主菜麵食以酸辣、香料及冰涼感為主，當中極具台式四川風味的「酸辣餛飩拌麵」，拌麵用上的秘製酸辣醬鮮香麻辣，配搭手工豬肉餛飩，令食慾大增；洋溢東南亞風情的「金不換香茅肉碎拌麵」，以免治肉碎配上魚露、醬油、香蒜、紅蔥頭、泰國辣椒及金不換搭配台式手工日曬乾拌麵，炮製出微辣醒胃的創意麵食。而「海鮮中華冷麵」則以地道日式醬汁入饌，配上八爪魚片、帶子及蟹柳，變奏成東瀛風味濃郁的消暑麵食。菜單更奉上清凉解暑的「酸柑青檸特調」，結合酸柑及青檸的獨特果酸香，生津解渴，驅走悶熱。
尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓406號舖│2111 3764
VEDA夏日印度素菜盛宴
位於中環奧華酒店的Veda加入全新夏日新菜式，新推出的孟買風味三文治成為充滿驚喜的午餐之選，經烘烤的香脆三文治夾著經典印度菜常用的Amul芝士，加上惹味香料薯餅、新鮮番茄、青瓜、洋蔥和特製薄荷醬，味道豐富。晚餐新推出全新黑扁豆湯，濃郁的燉黑扁豆加入Kulcha藍芝士，飽肚兼層次豐富，另以創新手法演繹的檳城咖喱香脆豆腐。煎得金黃香脆的豆腐混合乾咖喱，再配上海蘆筍、香脆花生和芫荽，口感豐富。另一道推介白蘆筍，配搭煙熏燴茄子蓉及色彩悅目的烤燈籠椒甜酸醬，伴以粟米烤餅。
中環亞畢諾道2號│3755 3000
千両限定「日本伊勢海老」餐目
夏天來到，想念日本島國柔柔海風嗎？去千両吃日本直送的水產一解「鄉愁」吧！餐廳期間限定的「伊勢海老」餐目，帶來時令珍饈日本伊勢海老及北海道三大名蝦之一的牡丹蝦，伊勢海老主要產自伊勢，其肉身白而通透，爽口彈牙，被譽為日本的頂級海鮮之一。
推介「日本伊勢海老二食」，先吃伊勢刺身料理，再享用鮮甜濃湯，前者入口盡顯頂級鮮味，後者熬出伊勢海老和蔬菜的鮮甜美味，絕對值得一試。如果想味覺更上一層樓，不妨試試日本黃金燒伊勢海老($198/客)，烤過後的伊勢海老口感更加扎實，配上以沙律醬、蛋黃及蒜味汁製成的自家製醬汁，吃起來每一口都非常滿足。全新餐目及限定餐目「伊勢海老」由即日起於全線千両供應，除了伊勢海老美食，更有一系列「職人壽司」和刺身可供選擇。
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