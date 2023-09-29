OREO食譜｜慕絲蛋糕、牛奶刨冰、多士醬等5個甜品簡易推薦 OREO迷必學！

說到甜品的話，就少不了用OREO製作的甜品。以下為大家整理了5個OREO甜品食譜，吃膩了坊間買到的甜品的話，不妨自己動手製作吧！

OREO食譜｜1.OREO牛奶刨冰 夏天必食的甜品除雪糕外，就非刨冰莫屬，可惜現在賣刨冰的甜品店基本上愈來愈少，所以不常可以吃到。但其實自己製作刨冰並不算困難，而刨冰上的配料還可以按喜好自由配搭，再淋上煉奶和朱古力醬，這個夏天的消暑之選就是它了！這份食譜一定也不困難，只要掌握好牛奶的冷凍情況便可以，如果有興趣的話，不妨一試吧！ OREO牛奶刨冰村料：牛奶 1盒；OREO 10塊；煉奶；朱古力醬；朱古力碎；粟米片 OREO牛奶刨冰做法 將牛奶放在冰格預先冷凍至凝固狀。 將凍牛奶和OREO在一起搗碎，若凍牛奶過硬，可先待其融化。 搗碎後的OREO和牛奶冰倒入碗中 把製作好的刨冰加上喜愛的配料，例如粟米片、朱古力碎等，再擠上煉奶和朱古力醬便完成。

OREO食譜｜2.免焗OREO慕絲蛋糕 在家製作甜品最怕沒有焗爐，這時候慕絲蛋糕便是一個不錯的選擇！不用焗爐之餘還能凍食，作為夏天甜品簡直一流！如果嫌製作三層蛋糕太複雜的話，可以選擇只製作最上層和餅底，雖然少一層但味道仍然不錯。切記中間一層的朱古力慕絲要放在冰格裏冷藏，不然在倒上最上層的OREO幕絲時會有可能把兩者融合在一起，成品便不好看。 免焗OREO慕絲蛋糕村料：牛奶150mL；OREO 10塊；牛油；濃厚乳酪100mL；魚膠片10g；淡忌廉100mL；朱古力（按喜好加入) 免焗OREO慕絲蛋糕做法 先製作餅底，將OREO餅乾與中間夾心分開，把OREO餅乾搗碎後加入融化的牛油並混合至固態，平鋪在蛋糕模內放雪櫃冷藏（一定要鋪匀）。 在朱古力裡加入熱牛奶150mL使其融化，放涼後再加入5g浸軟後的魚膠片。攪勻後再放50mL乳酪攪拌，加在剛製作的餅底上，然後放入冰格冷藏。 將淡忌廉100mL打發至6成程度，再把5g魚膠片隔水融化，把兩者混合再加入OREO碎和50mL濃厚乳酪拌勻。 把攪拌好的材料倒在冰格的朱古力幕絲上，再在上面隨意鋪上OREO碎，在雪櫃冷藏4小時便完成！

OREO食譜｜3.OREO沾醬 有時候心血來潮想吃多士，但每次只用煉奶和花生醬難免有點膩，這時候這款萬用的OREO 醬就能幫到大家，製作後就能隨時隨心食用！ 由於沒有添加任何防腐劑，所以保質期有限，完成後要盡快食用。如果喜歡其他口味，如抹茶、朱古力的話，也可在製作時加入抹茶粉和可可粉。 OREO沾醬材料：OREO 10塊；牛奶 400mL；忌廉 200mL；砂糖 30mL OREO沾醬做法 先將OREO餅乾與中間夾心分開，再把OREO餅乾搗碎。 將牛奶、忌廉、砂糖連同一半搗碎後的OREO餅乾倒進碗裡攪拌。 攪拌至半凝固狀後，加入剩餘的OREO餅乾再攪拌。 之後把OREO醬倒進瓶子裡在雪櫃冷藏3小時便完成。

OREO食譜｜4.OREO冰塊 夏天的時候最需要的便是一杯冰涼清爽的凍飲，而製作這款OREO冰塊的話，就可以隨時隨地飲用OREO口味的凍飲。這款OREO冰塊簡直是萬能，想喝冷飲時便能隨心加進，而且製作方法還十分簡單，即使是料理新手也能掌握！ OREO冰塊材料：OREO；牛奶 OREO冰塊做法 先將OREO餅乾與中間夾心分開，再把OREO餅乾搗碎。 在冰盒裡的每格加入OREO餅乾，再在每格倒入牛奶。 放進冰格冷藏至凝固後便完成。 將製作好的OREO牛奶冰塊加進咖啡、朱古力、奶茶等飲料，便能製成OREO口味的凍飲。