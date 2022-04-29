SPOIL YOUR MUM!

Délifrance 母親節下午茶餐早鳥優惠最後召集 Délifrance特別推出尊貴外賣二人下午茶餐，18件精緻法式小點包括鮮蝦番茄芝士三文治、迷你煙三文魚牛角酥、法國軟心冬甩等連有機茶茶包，4月30日前預訂更可免費獲贈指定禮品乙份(隨機派發)。原價$288，網上以Visa訂購可享八折$230.4。

https://www.delifrance.com.hk/

The Cakery高貴豎立式蛋糕 主打健康及純素友善的本地烘焙店The Cakery，特別為母親節推出期間限定節日蛋糕，更首次製作大熱的豎立式蛋糕(Top forward cake)，集結鮮花與蛋糕兩個不可或缺的元素於一身。「永恆的愛 Essence of Love」綴以鬱金香、大牡丹、康乃馨、墨西哥鼠尾草等及可食用金箔，猶如雍容華貴的小盆栽。即日起於The Cakery網站可選擇訂製以下8款口味，推介純素蘋果金寶、純素朱古力、無蛋低脂士多啤梨及有機黑朱古力等。永恆的愛6吋$1,180／4吋$618

https://www.thecakery.com/

戶戶送驚喜Pop-up𠱁阿媽 凡於5月6日至8日期間經戶戶送平台惠顧意大利餐廳Ask for Alonzo的「卡邦尼意粉」、地茂館甜品的「芒西小丸子」或於DON DON DONKI荃灣海之戀分店訂購滿$150，即可獲贈特製美食造型立體心意卡一張，pop-up彈開即時𠱁媽媽開心。地茂館甜品芒西小丸子 $32

帝苑餅店淡雅柔情 帝苑餅店特意推出全新柚子士多啤梨抹茶雲呢拿慕絲蛋糕，典雅的淡紫色綴以花球造型裝飾，加上白朱古力保證讓媽媽甜入心，由4月30日至5月8日供應。$680(1.5磅)

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LUCULLUS清香茉莉配香梨 適合愛清淡口味的媽媽！以茉莉花香慕絲，配上法國香梨果蓉及果肉相間，底層採用海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆，口感豐富又充滿清新果香。淡紫色雲石紋鏡面，簡約優雅，再飾以羽毛狀白朱古力，象徵母親展開溫暖的翅膀。同口味另設心型迷你茶點蛋糕。4吋$288/個、6吋$398/個、茶點蛋糕$48