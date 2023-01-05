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旅遊飲食
2023-01-05 12:49:15

Starbucks全新日本抹茶、焙茶主題甜品登場！必搶兔年限定可愛商品 兔子保溫杯返工返學必備！

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Starbucks全新日本抹茶、焙茶主題甜品登場！必搶兔年限定可愛商品 兔子保溫杯返工返學必備！

Starbucks全新日本抹茶、焙茶主題甜品登場！必搶兔年限定可愛商品 兔子保溫杯返工返學必備！

2023年香港星巴克Starbucks又有新動向！為打響新年頭炮，星巴克最近一口氣推出三款冬日暖心飲品、全新抹茶焙茶主題輕食、新春兔年系列、星巴克精選甜點禮盒及2023新春現金禮券套裝等等，粉絲萬勿錯過！

Starbucks冬日限定暖心飲品

星巴克於新一年推出三款令人暖入心扉的冬季特飲，包括醇滑榛子鮮奶咖啡、茉莉柑橘鮮奶抹茶和茉莉柑橘凝珠烏龍茶。醇滑榛子鮮奶咖啡以經典特濃咖啡融入醇滑榛子醬及蒸煮鮮奶，表面灑上磨至幼細的朱古力咖啡粉，味道香甜濃郁，帶有淡淡堅果醬香氣息。而茉莉柑橘凝珠烏龍茶亦很有驚喜，採用優質 Teavana™ 禪雲烏龍茶為基底，注入清香啖啖果肉的茉莉柑橘醬，再與冰塊搖勻，血橙凝珠酸酸甜甜，整體果味四溢！

醇滑榛子忌廉星冰樂® 醇滑榛子鮮奶咖啡 日本純正抹茶 茉莉柑橘凝珠烏龍茶

抹茶、焙茶主題限定輕食

今個冬天，星巴克更為客人帶來多款抹茶及焙茶主題甜品，每款甜點均結合日式芳香茶韻及糕餅的奶油香氣，多重層次和口感。配搭星巴克經典純正抹茶、焙茶和今季最新的日本茶飲一同品嘗，體驗日式禪意風味。

焙茶巴斯克蛋糕 — 忌廉芝士蛋糕經烘烤後變成深棕焦糖色，帶微微煙燻風味。蛋糕中注滿星巴 克經典焙茶醬，實在令人難以抗拒。 醇香抹茶撻 — 鬆化的牛油撻底先鋪上一層白朱古力，再鋪滿香滑濃郁的日式醇香抹茶醬，面層 以醇香抹茶粉及朱古力牌作裝飾，完美配搭出今季的抹茶主題飲品。 抹茶忌廉酥皮包 — 靈感來自日式哈密瓜麵包，酥皮内裹著香滑的抹茶忌廉餡，帶來外脆內軟的 豐富口感。酥皮包的面層以白朱古力醬畫上經典花紋，為視覺與味覺帶來雙重享受。 抹茶麻糬流心蛋糕 — 在茶香撲鼻的抹茶海綿蛋糕中注入馥郁的抹茶醬、白朱古力，以及彈牙麻 糬餡。品嘗時流心抹茶醬一湧而出，茶香滿溢，為這個冬天營造溫暖驚喜。 抹茶麻糬鬆餅 — 麻糬控萬勿錯過！鬆餅採用抹茶粉製成，口感鬆軟帶濃郁抹茶香氣。鬆餅包裹 著軟糯的麻糬餡，以東瀛風味喚醒味蕾。

新春兔年系列商品＋精選甜點禮盒

星巴克每逢農曆新年都會推出生肖系列產品，今年全新推出的新春兔年系列，共 24 款商品，當中包括不鏽鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及趣緻的生活精品，總有一款合你心意！星巴克誠意獻上年度星巴克精選甜點禮盒，每套售價為HK$188 ，禮盒內含四款精美甜點，包括伯爵茶蝴蝶酥、朱古力味杏仁條、特濃咖啡果仁曲奇及宇治抹茶蛋卷。

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