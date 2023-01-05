Starbucks全新日本抹茶、焙茶主題甜品登場！必搶兔年限定可愛商品 兔子保溫杯返工返學必備！

2023年香港星巴克Starbucks又有新動向！為打響新年頭炮，星巴克最近一口氣推出三款冬日暖心飲品、全新抹茶焙茶主題輕食、新春兔年系列、星巴克精選甜點禮盒及2023新春現金禮券套裝等等，粉絲萬勿錯過！
Starbucks冬日限定暖心飲品
星巴克於新一年推出三款令人暖入心扉的冬季特飲，包括醇滑榛子鮮奶咖啡、茉莉柑橘鮮奶抹茶和茉莉柑橘凝珠烏龍茶。醇滑榛子鮮奶咖啡以經典特濃咖啡融入醇滑榛子醬及蒸煮鮮奶，表面灑上磨至幼細的朱古力咖啡粉，味道香甜濃郁，帶有淡淡堅果醬香氣息。而茉莉柑橘凝珠烏龍茶亦很有驚喜，採用優質 Teavana™ 禪雲烏龍茶為基底，注入清香啖啖果肉的茉莉柑橘醬，再與冰塊搖勻，血橙凝珠酸酸甜甜，整體果味四溢！
抹茶、焙茶主題限定輕食
今個冬天，星巴克更為客人帶來多款抹茶及焙茶主題甜品，每款甜點均結合日式芳香茶韻及糕餅的奶油香氣，多重層次和口感。配搭星巴克經典純正抹茶、焙茶和今季最新的日本茶飲一同品嘗，體驗日式禪意風味。
新春兔年系列商品＋精選甜點禮盒
星巴克每逢農曆新年都會推出生肖系列產品，今年全新推出的新春兔年系列，共 24 款商品，當中包括不鏽鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及趣緻的生活精品，總有一款合你心意！星巴克誠意獻上年度星巴克精選甜點禮盒，每套售價為HK$188 ，禮盒內含四款精美甜點，包括伯爵茶蝴蝶酥、朱古力味杏仁條、特濃咖啡果仁曲奇及宇治抹茶蛋卷。