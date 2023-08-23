Starbucks日本前店員教你自製凍鮮奶抹茶、焦糖咖啡等4款人氣飲料

當週末想飲咖啡，但又懶得出街買？有日本的Starbucks前店員就在網上分享了4款Starbucks人氣飲品的做法，大家不妨在家中試試自製一杯～

1. Starbucks凍鮮奶抹茶做法 炎炎夏日來一杯冰凍的鮮奶抹茶就最適合不過，而鮮奶抹茶就是Starbucks其中一個人氣之選，在家自己做更可以按自己的喜好調整份量。

凍鮮奶抹茶材料：抹茶粉（5g）；砂糖（10g）；牛奶（250mL）；冰（2粒）

1.將50mL的牛奶加熱。

2.再將加熱好的牛奶加入抹茶粉及砂糖攪拌好。

3.加入剩餘的200mL牛奶。

4.再加入冰塊就完成了！ 此外他亦都有同時教大家熱抹茶牛奶的食譜，想養生或怕冷的你都可以嘗試！

材料：抹茶粉（4茶匙）；砂糖（3茶匙）；牛奶（270mL）；熱水（30mL）

1. 將熱水、抹茶粉及砂糖攪拌好。

2. 再將牛奶加熱。

3. 將已經加熱好的牛奶倒入1.的杯子裡。

2. Starbucks焦糖咖啡做法 對於上班族來說，早晨一杯咖啡可是每日的重中之中。與其每天到咖啡店買咖啡，不妨在前一晚先做好，第二日就可以立即喝到自家製的咖啡。

材料：咖啡豆（10g）；熱水（100cc）或即溶咖啡粉（8g）；熱水（75cc）

牛奶（150cc）；雲尼拿糖漿（2茶匙）；焦糖醬（2茶匙）；冰（5-6粒）

1. 沖好咖啡粉或咖啡豆後放入雪櫃冷藏。

2. 將牛奶和雲尼拿糖漿倒入杯中，攪拌均勻再放入冰塊。

3. 用吸管將咖啡注入杯裡，記住要逐少逐少慢慢注入。

4. 在咖啡上用焦糖醬擠成格仔狀即可。

3. Starbucks凍朱古力咖啡做法 不喜歡喝焦糖咖啡的也可以試弄朱古力咖啡，它們做法非常相似，而且還有熱朱古力咖啡的食譜，冬天也可以自己做來喝。

材料：咖啡粉（1茶匙）；朱古力粉（4湯匙）；牛奶（150mL）；冰（5-6粒）

1. 在攪拌機中攪拌咖啡粉，朱古力粉和牛奶。

2. 混合均勻後，倒入杯子裡再加入冰塊即可。 熱朱古力咖啡

材料：咖啡粉（1茶匙）；朱古力粉（2.5湯匙）；牛奶（180mL）；忌廉（適量）

1. 將牛奶倒入杯子中，然後放入微波爐加熱

2. 加入咖啡粉及朱古力粉並混攪勻。

3. 再擠上忌廉就完成了！