Starbucks日本前店員教你自製凍鮮奶抹茶、焦糖咖啡等4款人氣飲料

當週末想飲咖啡，但又懶得出街買？有日本的Starbucks前店員就在網上分享了4款Starbucks人氣飲品的做法，大家不妨在家中試試自製一杯～
1. Starbucks凍鮮奶抹茶做法
炎炎夏日來一杯冰凍的鮮奶抹茶就最適合不過，而鮮奶抹茶就是Starbucks其中一個人氣之選，在家自己做更可以按自己的喜好調整份量。
凍鮮奶抹茶材料：抹茶粉（5g）；砂糖（10g）；牛奶（250mL）；冰（2粒）
1.將50mL的牛奶加熱。
2.再將加熱好的牛奶加入抹茶粉及砂糖攪拌好。
3.加入剩餘的200mL牛奶。
4.再加入冰塊就完成了！
此外他亦都有同時教大家熱抹茶牛奶的食譜，想養生或怕冷的你都可以嘗試！
材料：抹茶粉（4茶匙）；砂糖（3茶匙）；牛奶（270mL）；熱水（30mL）
1. 將熱水、抹茶粉及砂糖攪拌好。
2. 再將牛奶加熱。
3. 將已經加熱好的牛奶倒入1.的杯子裡。
2. Starbucks焦糖咖啡做法
對於上班族來說，早晨一杯咖啡可是每日的重中之中。與其每天到咖啡店買咖啡，不妨在前一晚先做好，第二日就可以立即喝到自家製的咖啡。
材料：咖啡豆（10g）；熱水（100cc）或即溶咖啡粉（8g）；熱水（75cc）
牛奶（150cc）；雲尼拿糖漿（2茶匙）；焦糖醬（2茶匙）；冰（5-6粒）
1. 沖好咖啡粉或咖啡豆後放入雪櫃冷藏。
2. 將牛奶和雲尼拿糖漿倒入杯中，攪拌均勻再放入冰塊。
3. 用吸管將咖啡注入杯裡，記住要逐少逐少慢慢注入。
4. 在咖啡上用焦糖醬擠成格仔狀即可。
3. Starbucks凍朱古力咖啡做法
不喜歡喝焦糖咖啡的也可以試弄朱古力咖啡，它們做法非常相似，而且還有熱朱古力咖啡的食譜，冬天也可以自己做來喝。
材料：咖啡粉（1茶匙）；朱古力粉（4湯匙）；牛奶（150mL）；冰（5-6粒）
1. 在攪拌機中攪拌咖啡粉，朱古力粉和牛奶。
2. 混合均勻後，倒入杯子裡再加入冰塊即可。
熱朱古力咖啡
材料：咖啡粉（1茶匙）；朱古力粉（2.5湯匙）；牛奶（180mL）；忌廉（適量）
1. 將牛奶倒入杯子中，然後放入微波爐加熱
2. 加入咖啡粉及朱古力粉並混攪勻。
3. 再擠上忌廉就完成了！
4. Starbucks焦糖咖啡星冰樂做法
星冰樂系列也是非常受歡迎的飲料之一，特別是在夏天的時候，喝一口冰鎮的咖啡就可以解渴，更可以降溫！不過這個飲料的做法較抹茶牛奶複雜，並需要要用到攪拌機。
材料：牛奶（120mL）；熱水（15mL）；即溶咖啡粉（2g）；糖漿（１個）；焦糖醬（20mL）；忌廉（適量）；冰（180g）
1. 將熱水倒入杯子裡。
2. 加入即溶咖啡粉然後攪拌好。
3. 將冰塊、牛奶、焦糖醬、剛攪拌好的咖啡及糖漿放入攪拌機打碎。
（打至沙冰的效果即可，以保留冰塊的口感。）
4. 將攪拌好的咖啡倒入杯子裡，再按照個人擠上忌廉及焦糖醬即完成！
來源：JJ