Starbucks聖誕新品登場！必搶Blissful Homecoming 聖誕商品系列 季節限定經典飲品＋美食

香港星巴克Starbucks將推出一系列全新聖誕經典飲品及美食，包括栗子蒙布朗燕麥奶咖啡、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、薑汁鲜奶星冰樂等，讓大家迎接下月聖誕！另外當然亦有聖誕限定精品，粉絲必搶Blissful Homecoming 聖誕商品系列，52款精心設計的商品充滿節日元素，為今個冬日更添暖意！ 星巴克聖誕季節限定經典飲品＋美食 今年冬季，星巴克為各位呈獻一系列全新聖誕經典飲品，將經典甜點化身為嶄新的咖啡飲品分別為栗子蒙布朗燕麥奶咖啡和栗子蒙布朗燕麥奶星冰樂。栗子蒙布朗燕麥奶咖啡採用植物性材料沖調而成，烤栗子風味糅合星巴克的招牌濃縮咖啡和燕麥奶，再加入帶焦香的栗子糖漿，頂部再加上一層栗子鮮忌廉，澆上甜蜜的栗子醬，最後更以栗子造型朱古力作結。而栗子蒙布朗燕麥星冰樂同樣美味，口感更豐富！此外，星巴克將在再度推出深受大眾愛戴的人氣星巴克經典聖誕系列，包括拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣星冰樂、薑汁鲜奶咖啡及薑汁鲜奶星冰樂，滿載冬日氣氛！

星巴克Blissful Homecoming 聖誕商品系列 聖誕限定商品方面，Blissful Homecoming 聖誕商品系列多達52 款，包括隨行杯、水樽、咖啡杯和生活小物，採用明亮的聖誕紅、深藍、薑黃和綠色，並以北歐簡約風的插畫呈現聖誕老人、聖誕樹、雪人和馴鹿等標誌性元素設計，美觀又實用，粉絲必搶！