Starbucks®新推秋季限定栗子特飲＋甜品 粉絲必搶全新美人魚主題商品

Starbucks®的期間限定新品向來都有驚喜，今個秋天香港星巴克推出一系列秋季限定栗子特飲及美食，焦糖啡色的賣相充滿秋天感覺，非常吸引！適逢香港星巴克週年紀念，更有全新Siren Coral Treasure系列 及 22週年紀念系列 ，以星巴克美人魚為主題，配合海域神話，推出多款夢幻粉藍商品，粉絲必搶！

秋季限定飲品

今個秋天，Starbucks®新推四款期間限定的特飲，均以燕麥奶精心炮製，味道香濃，並帶有絲絲甜意及麥芽風味，充滿秋天氣色。必試首次在香港登場的黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡，選用口感順滑的黃金烘焙咖啡襯托黑糖糖漿，注入燕麥奶，再配合帶木調香氣的肉桂粉，味道香濃甘甜，冰爽之餘層次豐富。另一杯朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡配搭同樣有誠意，以特濃烘焙咖啡混合朱古力麥芽粉及的朱古力醬，並加入燕麥奶和冰塊搖勻，朱古力迷一定會喜歡！