Starbucks®新推秋季限定栗子特飲＋甜品 粉絲必搶全新美人魚主題商品

Starbucks®的期間限定新品向來都有驚喜，今個秋天香港星巴克推出一系列秋季限定栗子特飲及美食，焦糖啡色的賣相充滿秋天感覺，非常吸引！適逢香港星巴克週年紀念，更有全新Siren Coral Treasure系列 及 22週年紀念系列 ，以星巴克美人魚為主題，配合海域神話，推出多款夢幻粉藍商品，粉絲必搶！
秋季限定飲品
今個秋天，Starbucks®新推四款期間限定的特飲，均以燕麥奶精心炮製，味道香濃，並帶有絲絲甜意及麥芽風味，充滿秋天氣色。必試首次在香港登場的黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡，選用口感順滑的黃金烘焙咖啡襯托黑糖糖漿，注入燕麥奶，再配合帶木調香氣的肉桂粉，味道香濃甘甜，冰爽之餘層次豐富。另一杯朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡配搭同樣有誠意，以特濃烘焙咖啡混合朱古力麥芽粉及的朱古力醬，並加入燕麥奶和冰塊搖勻，朱古力迷一定會喜歡！
秋栗主題輕食及甜品
星巴克亦有四款秋栗主題的輕食及甜點，運用秋季盛產的食材，突出栗子的清甜和綿軟口感。推介栗子芝士蛋糕，用忌廉芝士混合粒粒甜栗和杏仁片，並在表面放上栗子忌廉、栗子蓉及栗子粒作點綴，整體口感豐富。如果喜歡香甜滋味的甜點，不能錯過栗子芭菲，栗子忌廉、栗子慕斯、栗子蓉、白朱古力及餅乾脆脆層層交織，味道濃厚，一口便能品嘗多重初秋滋味。
週年紀念系列商品
每年Starbucks®都會推出以品牌美人魚為主題的商品系列，以慶祝星巴克的週年紀念。Siren CoralTreasure 系列以海域神話中的魔幻世界為背景，包括了不鏽鋼咖啡杯、隨行杯、珠光玻璃杯及星巴克熊等十款商品。整套系列的設計採用淡藍色、柔粉色和湖水藍為主調，帶大家遊走奇幻海洋，感受星巴克美人魚的迷人魅力。系列更包括兩款菱格刻紋的凍杯，及夢幻藍白漸層的不鏽鋼隨行杯，於香港星巴克網上商店獨家發售。