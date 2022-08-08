Tea WG 仲夏限定 買茶葉免費送蛋糕＋馬卡龍！

奢華茶葉品牌Tea WG最近為迎接夏日，推出一系列仲夏茗茶搭配各款精巧細緻的茶香糕點，為盛夏締造甜蜜氣息。兩款仲夏茶香蛋糕各有特色，在保留傳統法式甜點的元素的同時，同樣用上Tea WG的頂級果香茗茶製作，味道倍感清新。

香桃綠茶泡芙($68)，內含以蝴蝶夫人之茶製作的軟滑忌廉，忌廉散發濃郁的綠茶和花香，與香脆外層打造出對比鮮明的口感。並加入以香桃果肉和杏桃煮成的醬汁、熱情果牛奶巧克力甜忌廉及灑上法國頂級Valrhona牛奶朱古力薄片作點綴，甜酸與果仁味交集，佐以清涼的蝴蝶夫人之茶享用，沁入心扉。茶香雜莓撻($68)，頂層大量新鮮藍莓、黑莓、桑莓和草莓配搭烤莓杏仁膏盛放於雲呢拿味撻皮上，中間恍如車厘子的是別出心裁注入1837黑茶的黑莓忌廉醬，與內層的法式忌廉和桑莓忌廉一口品嘗，層次豐富。