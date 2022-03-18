WFH｜懶人即食飯推介！日本合味道杯飯／泰式即熱青咖喱雞飯／荷葉新豬肉三色糯米飯／豐味五目沖泡式即食飯

這陣子長期WFH，有時候連午餐都未必想出外買外賣，這個時候，如果不想吃即食麵，不如試試即食飯吧！今次為各位懶人精選六款即食飯，來自日本、泰國、韓國等地方，有惹味日本雜燴杯飯，也有香辣泰式青咖喱雞飯總有一款合你口味！

日本日清/合味道杯飯 日本日清食品公司推出的合味道杯麵，幾乎是每一個香港家庭居家必備的產品，原來近年他們也有推出即食杯飯，同樣簡單方便，吃的時候只需簡單加入熱水，即可享用熱騰騰的泡飯！這些杯飯有多款口味，例如日式雜燴飯口味和雞肉丸豚汁口味等等。最推介牛肉咖喱杯飯，打開包裝會看到有一大塊咖喱磚、米飯和零碎的配料，倒入熱水後攪拌浸泡數分鐘就可吃用，咖喱味道相當濃郁，很有驚喜。另外也有謎肉牛丼杯飯，「謎肉」是合味道杯麵內其中一款最有代表性的食材，充滿口感的肉粒為深宵的杯麵時間更添滋味。這一個配飯用醬油、大蔥、白飯等食材製成，飯粒分明，吃起來香口惹味，在日本當地大受歡迎！

泰式即熱青咖喱雞飯 泰國代表方面，有由泰國品牌Chimdoo所推出的加水即熱即食飯盒，多款口味都以泰式地道雞肉料理為主，包括冬陰功雞、青咖喱雞、紅咖喱雞等等，全部都附上濃郁醬汁，送飯一流！煮法方面較為特別，打開包裝內裏會有白飯、餸包、發熱包和包裝清水，享用之前先要將發熱包放進包裝盒內，然後倒入清水並放上白飯和餸包，蓋上盒蓋，靜待約十分鐘讓發熱包加熱，即可食用。這些即熱飯盒，在阿布泰生活百貨有售，普遍網民對它評價都相當好，表示可以媲美泰國餐館，一試無妨。

Green common荷葉新豬肉三色糯米飯 如果你是素食一族，又或者希望可以吃得健康，不妨考慮一下選擇這款由香港品牌Green common所推出的即食便當，用微波爐或蒸法加熱就可以食用，同樣方便。品牌主打植物豬肉，口感仿真，而且低脂、低飽和脂肪及無膽固醇，感覺健康。喜歡中式家常味道的話，可選荷葉新豬肉三色糯米飯，入口軟糯，就算混入黑米和糙米亦不覺嚡口，加上原隻香菇非常之香，另有准山及紅棗營養豐富，灑上一兩滴鮮醬油更是惹味。

Green common荷葉新豬肉三色糯米飯 （網絡圖片）