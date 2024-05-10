上環兩大熟食中心｜老字號推介 傳統潮州粿品/熱辣手工點心/爆餡蛋牛包

港島區上環也有兩個熟食中心，當中不少店舖歷史悠久，真材實料加上紮實的廚藝，讓店舖在今時今日也有很多捧場客。今次向大家介紹上環皇后街熟食中心和上環市政大廈熟食中心的三間小店，全部都是老字號，很值得一試。
買少見少潮州粿品
如果你是潮州人，又或者身邊有潮州人朋友，對這些粿品一定不會陌生。粿品是傳統潮州小吃，先用粘米粉揉成軟糯的粉團，然後包入各式鹹甜餡料，再入爐蒸煮，蒸熟後可以直接食用，小朋友喜歡香口的話亦可以香煎油炸，在傳統潮州家庭非常常見。不過口味正宗的粿品在香港買少見少，所以不少識途老饕都會到上環皇后街熟食中心光顧曾記粿品，他們每日新鮮製作，有11款口味供應。其中芋泥粿最為出色，外皮香軟，內餡豐滿，芋香清甜不膩。另外這裏有其他傳統潮州菜，例如煎蠔餅、家鄉炒麵線等等。
曾記粿品
地址：上環皇后街1號皇后街熟食市場8號檔
爆餡蛋牛包+樽仔奶茶
而位於上環市政大廈內的熟食中心，就有這一間人氣十足的瑞記咖啡，店舖幾乎是每一位來訪上環市政大廈的Foodie必到的打卡小店。瑞記咖啡開業超過60年，由大排檔起家，後來搬入上環熟食中心，早年經網絡和旅遊書的介紹下吸引了不少遊客光顧。餐牌上食物主要是咖啡奶茶和輕食，當中樽仔奶茶最受大眾歡迎，奶茶預先沖好，然後倒進汽水樽，再放進雪櫃冷藏，因為沒有加入冰塊，所以味道濃郁，而且茶味突出，再加上支裝奶茶外型特別，很值得一試。食物方面，不得不試鹹牛肉蛋包和西多士，前者用熱狗包夾着鹹牛肉、雞蛋和蔥粒，餡料多得滿瀉；後者一改坊間油炸做法，改將沾滿蛋漿的麵包用鑊香煎，金黃香脆，而且更健康。
瑞記咖啡
地址：上環皇后大道中345號上環市政大廈2樓熟食中心17號舖
熱辣手工點心
想嘆番一盅兩件？不一定要到酒樓，上環市政大廈的熟食中心內也有傳統茶居，同樣是開業多年的老字號，主打手工點心，附近不少街坊都喜歡一早來捧場。店舖除了供應蝦餃燒賣，也有蒸飯，以自助形式由客人自取喜好的食物，價錢相宜，氣氛熱鬧。心水推介這裏的蝦餃，雖然外型不是小巧精緻的那種，但依然皮薄餡靚，蝦肉餡料飽滿，非常抵食。
利香茶居
地址：皇后大道中345號上環市政大廈2樓熟食中心CF4號舖