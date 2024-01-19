中國移動香港 全面提升漫遊數據用量

GO! Pass數據激增高達3倍 北上玩樂安枕無憂
中國移動香港深知市民北上度歲探親及旅遊需要，即日為旗下大中華GO! Pass、大灣區Day Pass進行升級優化，漫遊數據用量全面提升，讓大家北上暢遊安枕無憂。
大中華GO! Pass：漫遊數據激增高達3倍
大中華GO! Pass提供包括中國內地、澳門及台灣的全速漫遊數據服務，並設有不同服務日數迎合不同旅程需要，特別適合市民在悠長假期時遊歷大灣區、澳門以至全國各地，平均低至每日只需$11.2①。最新升級在價格不變的情況下，提升1日、3日、5日及8日服務的全速數據用量，其中8日$98 的漫遊數據更激增3倍至8GB，且用戶可按需要隨時加購，而有效期也會自行延長，彈性十足。
大灣區Day Pass：漫遊數據增至每日1GB②
全新升級的大灣區Day Pass每日指定全速數據漫遊用量，已由每日500MB增加至每日1GB②，其後512kbps無限數據，每天用量固定，用戶可安心使用。
①平均日費低至HK$11.2以15天大中華GO! Pass計算。只適用於指定服務計劃現有客戶。
②本服務每日可使用的指定全速數據漫遊用量為1GB；其後上網速度將不高於512kbps，計算至香港時間23:59為一日然後重設。