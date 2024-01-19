中國移動香港 全面提升漫遊數據用量

大中華GO! Pass提供包括中國內地、澳門及台灣的全速漫遊數據服務，並設有不同服務日數迎合不同旅程需要，特別適合市民在悠長假期時遊歷大灣區、澳門以至全國各地，平均低至每日只需$11.2 ① 。最新升級在價格不變的情況下，提升1日、3日、5日及8日服務的全速數據用量，其中8日$98 的漫遊數據更激增3倍至8GB，且用戶可按需要隨時加購，而有效期也會自行延長，彈性十足。

大灣區Day Pass：漫遊數據增至每日1GB ②

全新升級的大灣區Day Pass每日指定全速數據漫遊用量，已由每日500MB增加至每日1GB②，其後512kbps無限數據，每天用量固定，用戶可安心使用。