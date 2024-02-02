九州旅遊｜盤點8大九州自駕遊必去景點 福岡/中津/豐後高田/北九州

除了東京大阪，日本九州亦是港人到日本外遊時會考慮的熱門旅遊目的地。而提起去九州，不少人更會選擇以自駕遊的方式去到訪多個城市和景點，按自己的旅遊步伐探索新事物。今次向大家推介紹8個日本九州自駕遊必去的景點，分布於福岡、中津、豐後高田及北九州，於福岡機場或巿區租車，只需約 1-2 小時就可以輕鬆遊走各個地方，非常方便！ 福岡市自駕遊景點推介｜Alba HOTEL＆Glamping 酒店位於福岡首屈一指人氣之地「糸島」的入口，於 2023 年７月正式開幕。全數 21 間客房擁有露台可以欣 賞海景，更設有 Jacuzzi 和投影機等設備供住客使用。另外，於屋頂上設立了 4 座 Glamping 設施，每個帳蓬 都設有專屬游泳池，可以觀望糸島的大海和美麗的星空。酒店內亦有可以俯瞰海景的餐廳，酒吧和 BBQ 場地， 讓住客可以享受到高品質的美食和時光。



地址：福岡市西區今津 4787-10

Alba HOTEL＆Glamping網站

福岡市自駕遊景點推介｜ 夜間新娛樂設施010 BUILDING 這是於 2022 年 12 月開業的夜間新娛樂設施。 "THEATER 010" 與傳統的觀賞方式不同，會利用一種稱為 "Immersive Theater (沉浸式劇場)"的方式，令觀眾能夠與藝術家一同參與演出，享受新感覺的演劇體驗。此外，還有由世界頂級調酒師打造的 "BAR 010"，以及由知名廚師主理的餐廳 "GohGan" 等世界一流美食和娛樂的設施。大家可以於這裡體驗一下前所未有的夜生活文化。 地址：福岡市博多區住吉 1-4-17

THEATER 010網站

北九州市自駕遊景點推介｜小倉城 位於北九州市中心的小倉城建於 1602 年，是福岡縣內唯一現存天守閣的城樓。另外，也是市內有名的櫻花名所之一，在春季時吸引許多國內外的遊客前來觀賞美麗的景色。 天守閣內部設有遊戲和拍照點等設施，讓遊客可以輕鬆地了解小倉城和城市的歷史。在閉館後，於天守閣最上層會定期舉辦名為「Night Castle」的活動，讓遊客可以於城內享受美酒。 地址：北九州市小倉北區城内２－１

小倉城網址

北九州市自駕遊景點推介｜ 舊安川邸 舊安川邸是炭礦大亨安川敬一郎（1849 年至 1934 年）的宅邸，他是筑豐御三家之一，以經營炭礦致富。他 創辦了安川電機股份有限公司和九州工業大學，為北九州市的工業都市奠定了基礎。這座宅邸結合了和式以及西式的建築風格，被認為是北部九州地區高級住宅史和日本近代建築歷史上非常重要的住宅建築。除了參觀宅邸和庭園外，還可以在宅邸內的日式茶座「茶論 Salon du JAPON MAEDA」品嚐日本茶及和菓子。



地址：北九州市户畑區一枝 1-4-23

舊安川邸網站

中津市自駕遊景點推介｜丹羽茶舗喫茶室 位於中津市的喫茶室於 1893 年創業。店主的初衷是希望不僅讓喜愛喝茶的人們來光顧品味，更可以讓很少有機會品嚐茶的客人能輕鬆地了解煎茶和抹茶的美味。咖啡館於 2012 年 5 月開店，改建自一座自昭和初期以來 就存在的眼科建築，令客人可於古色古香的氛圍空間中，品味抹茶芭菲、抹茶蛋糕捲、抹茶和和紅茶等人氣美食。它是其中一個值得推薦於中津城下町散步休息的地方 地址：中津市京町 1533

丹羽茶舗喫茶室網站

中津市自駕遊景點推介｜溪石園 這座佔地 2 萬平方米的日式庭園建於 1987 年（昭和 62 年），是為了紀念耶馬溪水壩完成而建造。 庭園利用數萬塊石頭，借助水壩的水流再現了耶馬溪的流水景觀，並搭配 50 種以上、2 萬株以上的樹木、池塘、岩石和瀑布，展現出四季交替的壯麗和諧。當中光與影交織形成的自然美是大家不能錯過的景觀。 此外，園區內還設有「日本庭園『腸活そば屋』溪石園」，供應當地特色美食等。 地址：中津市耶馬溪町大字大島 2286-1

溪石園網址

豐後高田市自駕遊景點推介｜昭和之町 這是一條散發著懷舊的氛圍以昭和 30 年代為主題的商店街。各家店鋪展示著代代相傳的珍貴物和販售「特色 小吃或商品」，吸引了觀光客和當地居民前來購物。其中，15 分鐘左右的巴士周遊計劃最為有人氣，是可以 坐昭和 32 年代的復古巴士於昭和之町商店街以及沿著桂川遊覽。這個行程主要在週末運行，而導遊的有趣解 說更成為熱話，吸引了許多客人到訪。另外，駄菓子屋之夢博物館內所有公仔／玩具的收藏都是由小宮裕宜館長所擁有的。當中 6 萬件的展示品是由他所收藏的 40 萬件收藏品中精挑細選出來。 地址：豐後高田市新町 989 番地 1

昭和之町網址