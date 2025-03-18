人氣米線店推介｜九龍灣肥仔米線／石蔭雲南小鍋米線／荃灣唯一雲貴川／尖沙咀星林居

相信熱騰騰的米線，是不少港人的comfort food，尤其是又酸又辣的湯底，那股香氣總讓人每次想起都垂涎三尺。雖說有兩間連鎖米線店都開至每區都有分店，非常方便，不過其實在連鎖店以外，香港還是有不少卧虎藏龍的滋味米線小店的。

肥仔米線－九龍灣

肥仔米線曾在荃灣區打滾18年，是區內不少街坊和學生熱捧的小店，生意向來不俗，後因租金問題，轉戰九龍灣繼續發展。肥仔米線湯底每天新鮮熬製，用四十幾斤豬骨熬煮六個鐘，湯底鮮甜又酸香。招牌的酸辣小鍋米線有近50款配料可以選擇，最受歡迎的是腩肉和豬軟骨，腩肉惹味份量足，豬軟骨煮得軟腍，好入味。

地址：九龍灣得寶商場地下37號舖

電話：2673 3328

營業時間：11am - 9:30pm