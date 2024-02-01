免費機票｜香港國際機場新春購物禮遇 消費滿$15,000 送札幌或東京來回機票

適逢農曆新年假期，不少人都選擇外遊旅行放鬆身心，又或是留港消費購物回饋自己。香港國際機場由2024年2月1日至19日，為「HKairport Rewards」會員送上新春購物禮遇，驚喜獎賞包括消費滿$15,000送日本來回機票、$100迎新獎賞、2倍積分以及消費滿額折扣優惠，讓大家在購物的同時享有更多著數優惠，更能免抽獎獲得免費機票，下文即睇詳情！

「HKairport Rewards」龍年三重賞

由2024年2月1日至19日，香港國際機場隆重推出新春機票禮遇活動，讓你在機場盡情入手賀年禮品之餘，更可邊買邊賺取獎賞！

1.新春賞你日本來回機票-於2024年2月1日至19日期間，在機場任何店鋪、食肆或HKairportShop.com網上商店每累積消費滿港幣$15,000元，即可獲贈日本來回機票一套，指定航點包括東京及札幌，不需抽獎，買夠即賞！每位會員最多可換領2次，讓你與摯愛一同展開新春幸福之旅。

2.港幣$100迎新獎賞 - 新登記會員可獲贈港幣 $100購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300即可使用。

3.2倍積分 高達12%回贈 - 於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即港幣 $1獲取2獎賞積分，讓你盡情狂買狂賞。