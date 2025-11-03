北上新熱點｜廣州長隆+全新清遠長隆度假區 由都巿玩到去森林溫泉：機動遊戲+森林王國+溫泉樂園 4天3夜一次過玩曬！

一趟由都巿玩到去森林溫泉的親子之旅？暢遊廣州長隆以及今年全新開幕的【清遠長隆度假區】絕對係熱門之選，4天3夜玩到盡！不用飛去外國，就可以近距離接觸《動物大遷徙》，玩機動遊戲、更可以浸溫泉、入住森林主題的城堡酒店，一站式滿足全家大小！ 【廣州長隆歡樂世界】全新園區「朋克奇境」正式開幕 5大新設施刺激登場！ 相信香港人都聽過、去過【廣州長隆歡樂世界】，都市機動遊戲非常刺激好玩，包括垂直雲霄飛車、大擺錘、十環雲霄飛車等，每次玩都腎上腺素飆升！今年新開幕的「朋克奇境」新區，加入五大新設施，包括彈射過山車、超級海盜船、颶風飛椅、魔力鞦韆及星際戰艦，絕對係必玩無疑！

5大人氣新設施： 1. 彈射過山車｜1秒衝上雲霄！ 由零加速至尖叫，只需1秒！高速彈射起步，穿越夢幻「時空隧道」，再直衝天際！速度高達100km/h，急彎+高空轉道設計，刺激度冠絕全場，心跳加速無得輸！

彈射過山車

2. 超級海盜船｜集體尖叫的節奏！ 機械海馬高高騰空，60°大擺幅上下翻飛，坐最後一排最爽！

超級海盜船

3. 颶風飛椅｜燈光 + 噴泉 + 音樂 buff 全開！ 隨節奏飛旋，穿梭燈光與噴泉之間，風速+水花雙重加持，猶如置身奇幻樂園，涼快又夢幻！

颶風飛椅

4. 魔力鞦韆｜溫柔版空中漫遊 雙重快樂combo：旋轉+盪鞦韆，旋轉中感受微微失重，彷如夢境飛行。

魔力鞦韆

5. 星際戰艦｜親子友好版飛椅 沉浸式科幻體驗，猶如置身星際任務！類似颶風飛椅但更溫和，怕暈人士都話無事！

星際戰艦

每逢節日更有主題活動 目前萬聖節限定 廣州長隆化身嘩鬼樂園！ 即日起至11月11日期間，園區舉行玩聖節主題活動，設有多個驚悚體驗館，包括《朋克詭城》、《民國冥界》、《南瓜王國》、《末日基地》及《中式幻境》等，沉浸感十足！還有多場主題演出，以及過千位NPC等大家來互動，氣氛直逼外國萬聖節派對！把握機會去玩門票都只是港幣 $198起！（以購買時實際港幣價格為准）聖誕仲有飄雪睇，每個節日都有豐富的主題活動！

玩聖巡遊

【清遠長隆度假區】今年年初全新登場 一趟玩盡三大樂園 玩完廣州長隆度假區，不妨留多幾天，去埋新開的「清遠長隆度假區」，園區間交通很方便，只需搭乘園區豪華穿梭巴士，便能直達清遠長隆！清遠長隆位於廣東清遠市，佔地逾4,000畝，設三大主題園區包括：「森林王國」、「森林溫泉樂園」、「長頸鹿城堡酒店」，結合主題樂園、溫泉水世界、親子酒店、文化演藝與特色餐飲，打造沉浸式度假體驗。 【清遠長隆森林王國】零距離目睹《非洲動物大族群》自然生態基地 「森林王國」融合自然生態與主題娛樂，設有十個主題區域，包括鸚鵡雨林、猴林猴島、英雄谷及小蟲大世界等，重現南美雨林至非洲草原的多樣景觀。走進森林王國，數十個動物展區沉浸式再現動物原生態棲息環境，遊客可步行探索自然奧秘，近距離與長頸鹿、水豚、袋鼠、棕熊等動物互動，感受生命奇蹟；亦可乘坐蒸汽火車穿越非洲草原，觀賞獅子、犀牛、非洲象、長頸鹿等珍稀動物，或搭摩天輪俯瞰整個園區。 園區更設有超過30個趣味遊樂設施及研學體驗項目，包括「萌萌幼崽保育員」沉浸式互動活動，讓大小朋友化身動物照料員，親身感受照顧幼崽的樂趣。

必玩推介：蒸汽小火車、狂野卡車、獅王摩天輪、長頸鹿空中轉杯 必「餵」活動：長頸鹿、節尾狐猴、河馬、大象、水豚(卡比巴啦)、袋鼠、棕熊 必看演出：非洲大遷徙、三熊爭霸戰、森林總動員、頑皮寶寶秀、森林王國狂歡大巡遊

門票都只是港幣$284起！（以購買時實際港幣價格為准） 【清遠長頸鹿城堡酒店】｜走進童話世界 入住森林城堡 以長隆動畫《卡卡虎大冒險》中的長頸鹿IP「酋長一家」為主題，一踏入酒店就有歡快的非洲迎賓樂響起，長頸鹿酋長更會親自迎接大家，儀式感滿滿！酒店設有九款主題房型、1,258間客房、五間主題餐廳，房型集溫泉、親子遊樂、多床的功能於一身，無論家庭度假或公司團建都能滿足需求。酒店更設有清遠特色美食自助餐，每日下午5時供應至晚上9時，足足4小時讓大家品盡各種清遠地道美食。酒店住客經快捷通道更可5分鐘到達森林王國。 推介房型：溫泉房（設有私人家庭院+獨立湯池）

【清遠長隆森林溫泉樂園】｜邊浸溫泉邊睇動物 真正達至身心放鬆 如果白天喺森林王國玩足一日，夜晚就一定要去酒店的「長隆森林溫泉樂園」放鬆一下！森林溫泉樂園是國內首創動物主題溫泉及長隆集團首個溫泉主題樂園，佔地逾2萬平方米，設有超過40個特色湯池，包括：溫泉峇里島風、日式溫泉、溫泉非洲風等。可以一邊泡湯，一邊投餵水豚，仲可以睇貓頭鷹，象龜，鸚鵡，細尾獴，感覺好似住進森林入面！夜晚還有燈光演繹，整個園區變成夢幻森林，打卡一流！