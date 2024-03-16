北海道小樽新遊｜最新全包式滑雪resort浸溫泉 Miffy Snoopy與古民家Cafe訪日必睇

一價全包新開滑雪渡假村 位於距離小樽45分鐘車程山上的Kiroro滑雪場，有媲美二世古的優質粉雪，是不少北海道人唔想同遊客迫餐飽的滑雪練習場，由於位處海拔約600米高，比海拔250米的二世古滑雪場更高，雪季幾乎長一個月至5月上旬，春滑時候來Kiroro仍能在粉雪上馳騁。今個雪季在此開業的Club Med Kiroro Grand，可ski-in ski-out滑雪同時享用天然溫泉，度假村以一價全包式讓遊客入住，即是房價已包括住宿、三餐飲食、酒精飲料及滑雪pass，更抵是滑雪教練課也可免費上，對於初學者來說可以學好基本步，即使高級滑雪者也可以上高級班跟教練學tree run等高階技巧。滑雪過後，可隨意享用度假村內的設施，如到附設天然溫泉、岩盤浴的水療中心一洗疲勞，又或享用免費自助餐或火鍋歎北海道美食，再者，飯後到酒吧淺嘗一杯及感受party氣氛，活動之豐富猶如參加祭典一樣，不妨趁春滑季節房價較旺季打七折的日子前來。 Club Med Kiroro Grand網址 Club Med Kiroro Grand地址：北海道余市郡赤井川村常盤128-1

日本風Miffy Snoopy登陸手信街 回到山下的小樽市，除了浪漫的運河與充滿歐陸風情的洋式建築，與運河一街之隔的堺町通り商店街，也是每次到小樽的必訪重點。這條長約700米的步行街，聚集了多間小樽最標誌性的手信小店，如北一硝子館、小樽音樂盒堂蒸氣鐘、小樽浪漫館等。不過去年這裡有兩家卡通主題手信店登場，令堺町通り多了一份可愛。擴充營業的SNOOPY Village新增了SNOOPY茶屋、朱古力副線及傳統和菓子手信，還有專門為黃色小鳥Woodstock而設的區域。除了大量印有史諾比的得意手信，還推介冬季限定朱古力熱飲，面頭浮住史諾比形狀的綿花糖，非常可愛。

至於位於SNOOPY Village斜對面的Miffy主題店，石屋店面有兩隻眼睛，只欠Miffy的交叉嘴。以點心時間為主題的手信店，搜羅了大量特色拌手禮糖果，如限定的銅鑼燒、甜番薯馬卡龍，以及貼近小樽玻璃主題的彩色水飴、金平糖等。另外還有以雪國粉藍色為主調的家居雜貨，都是不能錯失的小樽手信。 SNOOPY Village 小樽店網址

SNOOPY Village 小樽店地址：北海道小樽市堺町6-4 Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店網址

Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店地址：北海道小樽市堺町7-1