熱門搜尋:
六合彩 SEASONS PLACE 消委會 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
旅遊
2024-03-16 06:00:00

北海道小樽新遊｜最新全包式滑雪resort浸溫泉 Miffy Snoopy與古民家Cafe訪日必睇

分享：
北海道小樽新遊｜最新全包式滑雪resort浸溫泉 Miffy Snoopy與古民家Cafe訪日必睇

北海道小樽新遊｜最新全包式滑雪resort浸溫泉 Miffy Snoopy與古民家Cafe訪日必睇

日圓轉強是近月哈日人士最關心的話題，不趁日圓未回升去多幾趟日本，也實在說不過去，然而3至4月一般香港人遊日必定是去賞櫻，但滑雪愛好者更應趁這個這段未融雪的日子，去「春滑」一番。「春滑」就是在濃冬之後的滑雪季節，一般至4月在北海道仍能滑雪，然而在札幌毗鄰的北海道小樽，除了有一座全新的滑雪resort誕生，也在小樽運河踏入開業100周年迎來不少新事物，值得一訪。

文︰日本見JapanMiru

一價全包新開滑雪渡假村

位於距離小樽45分鐘車程山上的Kiroro滑雪場，有媲美二世古的優質粉雪，是不少北海道人唔想同遊客迫餐飽的滑雪練習場，由於位處海拔約600米高，比海拔250米的二世古滑雪場更高，雪季幾乎長一個月至5月上旬，春滑時候來Kiroro仍能在粉雪上馳騁。今個雪季在此開業的Club Med Kiroro Grand，可ski-in ski-out滑雪同時享用天然溫泉，度假村以一價全包式讓遊客入住，即是房價已包括住宿、三餐飲食、酒精飲料及滑雪pass，更抵是滑雪教練課也可免費上，對於初學者來說可以學好基本步，即使高級滑雪者也可以上高級班跟教練學tree run等高階技巧。滑雪過後，可隨意享用度假村內的設施，如到附設天然溫泉、岩盤浴的水療中心一洗疲勞，又或享用免費自助餐或火鍋歎北海道美食，再者，飯後到酒吧淺嘗一杯及感受party氣氛，活動之豐富猶如參加祭典一樣，不妨趁春滑季節房價較旺季打七折的日子前來。

Club Med Kiroro Grand網址

Club Med Kiroro Grand地址：北海道余市郡赤井川村常盤128-1

12月正式開幕的Club Med Kiroro Grand，是在Kiroro滑雪場的第二家提供全包式住宿的滑雪度假村。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand住客每日可免費任報名跟滑雪教練學滑雪或滑雪板，課程由入門至高級不等。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand酒店大堂充滿歐陸情懷，不時邀請小樽及北海道手作職人來開辦攤位。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand酒店提供天然溫泉，可以在滑雪之後一洗疲勞。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand附設的水療空間，可以享用按摩及岩盤浴。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand酒店可以租用滑雪器材，而且房價已包括入住期間的ski pass，可以輕鬆出行去滑雪。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand酒店房間以木質材為主調，感覺溫暖舒適。（圖：日本見） Club Med Kiroro Grand即使已包括三餐，但仍可自費享用高質北海道牛的燒肉。（圖：日本見）

日本風Miffy Snoopy登陸手信街

 

回到山下的小樽市，除了浪漫的運河與充滿歐陸風情的洋式建築，與運河一街之隔的堺町通り商店街，也是每次到小樽的必訪重點。這條長約700米的步行街，聚集了多間小樽最標誌性的手信小店，如北一硝子館、小樽音樂盒堂蒸氣鐘、小樽浪漫館等。不過去年這裡有兩家卡通主題手信店登場，令堺町通り多了一份可愛。擴充營業的SNOOPY Village新增了SNOOPY茶屋、朱古力副線及傳統和菓子手信，還有專門為黃色小鳥Woodstock而設的區域。除了大量印有史諾比的得意手信，還推介冬季限定朱古力熱飲，面頭浮住史諾比形狀的綿花糖，非常可愛。
至於位於SNOOPY Village斜對面的Miffy主題店，石屋店面有兩隻眼睛，只欠Miffy的交叉嘴。以點心時間為主題的手信店，搜羅了大量特色拌手禮糖果，如限定的銅鑼燒、甜番薯馬卡龍，以及貼近小樽玻璃主題的彩色水飴、金平糖等。另外還有以雪國粉藍色為主調的家居雜貨，都是不能錯失的小樽手信。

SNOOPY Village 小樽店網址
SNOOPY Village 小樽店地址：北海道小樽市堺町6-4

Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店網址
Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店地址：北海道小樽市堺町7-1

SNOOPY Village 小樽店去年4月翻新重開，加入更多日本主題的手信區。（圖：日本見 館內配合小樽的玻璃之城美譽，特別造了多幅史諾比玻璃畫。（圖：日本見） 小樽店限定的朱古力熱飲，有一塊慵懶的史諾比綿花糖浮游，除了溫暖也很療癒。（圖：日本見） 史諾比大頭形狀的吉士燒餅，現場製作，也非常適合拍照。（圖：日本見） 石屋外看似長了一對眼睛，就是Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店。（圖：日本見） 每顆小米餅上也印了Miffy相關的圖案，Miffy迷必定大愛。（圖：日本見） 除了糖果，店內還有大量Miffy限量公仔，非常可愛。（圖：日本見） 新年期間推出的鏡餅Miffy，非常襯雪國的形像。（圖：日本見） 堺町通り是遊逛北海道小樽的必到手信街。（圖：日本見）

小街裡尋找古民家Cafe

小樽運河去年迎接了100周年，見證了這個沿海城市的歷史。遊客除了要記住這裡的玻璃工藝、海鮮丼和壽司，小樽近年來還出現了一些位於民居中的古民家咖啡廳，這些咖啡廳都是由充滿歷史感的舊宅改建而成。只要稍離開主要遊客區，走進小徑登上山坡，就能發現保存完好的大正至昭和初期的建築物，非常值得一探究竟。
小樽市指定的歷史建築物「舊小堀商店」於2023年5月重新以「山ノ上の坂 STAND&BAKE by CafeWhite」開放。這座建築物原本是一家從事紡織品批發業務的商店，建於昭和初期。經過翻新後，利用了原先建築物中保留下來的門窗、工具和家具等，牆壁以白色為基調，櫃檯上使用了黃銅色的秤鎊，售賣烘焙和咖啡，完好保留著復古面貌。
「喫茶 飴色」位於石山町坂道上，這座建於大正12年的古民家經過翻修，現在成為一個咖啡喫茶空間。內部裝潢非常溫和寧靜，到處可見店主收集的珍貴古董玻璃和古董物品。在寬敞的環境中，大可以點一份招牌雞蛋布丁或水果蛋糕，悠閒地享受寧靜時光。

山ノ上の坂 STAND&BAKE by CafeWhite 地址：小樽市住吉町14-4

山ノ上の坂 STAND&BAKE IG

喫茶 飴色 地址：小樽市石山町42-13

喫茶 飴色 IG

Ad Block
除了小樽運河一帶，小樽的古民家Cafe也值得花時間慢慢享受。（圖：Unsplash） 山ノ上の坂 STAND&BAKE by CafeWhite建於昭和初期，現變身成一家復古cafe。（圖：おたるぽーたる） 店內的黃銅秤鎊最有復古氣息，旁邊放滿售賣的自家烘焙的曲奇和鬆餅。（圖：おたるぽーたる） 純白色的米粉雪球點心，啖啖充滿奶油香味。（圖：おたるぽーたる） 充滿溫暖的喫茶店飴色的內部裝潢。（圖：おたるぽーたる） 由店主親自製作的雞蛋布丁和水果蛋糕，都相當美味。（圖：喫茶 飴色）

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

JapanMiru Facebook

JapanMiru Instagram

《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 限時免費下載！《miru003 大阪＋京都見》 JapanMiru編輯們親身實地到訪大阪和京都，介紹值得關西當地留意的最新旅遊點， 製作《miru大阪+京都見》特別版 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受