日圓轉強是近月哈日人士最關心的話題，不趁日圓未回升去多幾趟日本，也實在說不過去，然而3至4月一般香港人遊日必定是去賞櫻，但滑雪愛好者更應趁這個這段未融雪的日子，去「春滑」一番。「春滑」就是在濃冬之後的滑雪季節，一般至4月在北海道仍能滑雪，然而在札幌毗鄰的北海道小樽，除了有一座全新的滑雪resort誕生，也在小樽運河踏入開業100周年迎來不少新事物，值得一訪。
一價全包新開滑雪渡假村
位於距離小樽45分鐘車程山上的Kiroro滑雪場，有媲美二世古的優質粉雪，是不少北海道人唔想同遊客迫餐飽的滑雪練習場，由於位處海拔約600米高，比海拔250米的二世古滑雪場更高，雪季幾乎長一個月至5月上旬，春滑時候來Kiroro仍能在粉雪上馳騁。今個雪季在此開業的Club Med Kiroro Grand，可ski-in ski-out滑雪同時享用天然溫泉，度假村以一價全包式讓遊客入住，即是房價已包括住宿、三餐飲食、酒精飲料及滑雪pass，更抵是滑雪教練課也可免費上，對於初學者來說可以學好基本步，即使高級滑雪者也可以上高級班跟教練學tree run等高階技巧。滑雪過後，可隨意享用度假村內的設施，如到附設天然溫泉、岩盤浴的水療中心一洗疲勞，又或享用免費自助餐或火鍋歎北海道美食，再者，飯後到酒吧淺嘗一杯及感受party氣氛，活動之豐富猶如參加祭典一樣，不妨趁春滑季節房價較旺季打七折的日子前來。
Club Med Kiroro Grand地址：北海道余市郡赤井川村常盤128-1
日本風Miffy Snoopy登陸手信街
回到山下的小樽市，除了浪漫的運河與充滿歐陸風情的洋式建築，與運河一街之隔的堺町通り商店街，也是每次到小樽的必訪重點。這條長約700米的步行街，聚集了多間小樽最標誌性的手信小店，如北一硝子館、小樽音樂盒堂蒸氣鐘、小樽浪漫館等。不過去年這裡有兩家卡通主題手信店登場，令堺町通り多了一份可愛。擴充營業的SNOOPY Village新增了SNOOPY茶屋、朱古力副線及傳統和菓子手信，還有專門為黃色小鳥Woodstock而設的區域。除了大量印有史諾比的得意手信，還推介冬季限定朱古力熱飲，面頭浮住史諾比形狀的綿花糖，非常可愛。
至於位於SNOOPY Village斜對面的Miffy主題店，石屋店面有兩隻眼睛，只欠Miffy的交叉嘴。以點心時間為主題的手信店，搜羅了大量特色拌手禮糖果，如限定的銅鑼燒、甜番薯馬卡龍，以及貼近小樽玻璃主題的彩色水飴、金平糖等。另外還有以雪國粉藍色為主調的家居雜貨，都是不能錯失的小樽手信。
SNOOPY Village 小樽店網址
SNOOPY Village 小樽店地址：北海道小樽市堺町6-4
Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店網址
Miffy みっふぃーおやつ堂 小樽店地址：北海道小樽市堺町7-1
小街裡尋找古民家Cafe
小樽運河去年迎接了100周年，見證了這個沿海城市的歷史。遊客除了要記住這裡的玻璃工藝、海鮮丼和壽司，小樽近年來還出現了一些位於民居中的古民家咖啡廳，這些咖啡廳都是由充滿歷史感的舊宅改建而成。只要稍離開主要遊客區，走進小徑登上山坡，就能發現保存完好的大正至昭和初期的建築物，非常值得一探究竟。
小樽市指定的歷史建築物「舊小堀商店」於2023年5月重新以「山ノ上の坂 STAND&BAKE by CafeWhite」開放。這座建築物原本是一家從事紡織品批發業務的商店，建於昭和初期。經過翻新後，利用了原先建築物中保留下來的門窗、工具和家具等，牆壁以白色為基調，櫃檯上使用了黃銅色的秤鎊，售賣烘焙和咖啡，完好保留著復古面貌。
「喫茶 飴色」位於石山町坂道上，這座建於大正12年的古民家經過翻修，現在成為一個咖啡喫茶空間。內部裝潢非常溫和寧靜，到處可見店主收集的珍貴古董玻璃和古董物品。在寬敞的環境中，大可以點一份招牌雞蛋布丁或水果蛋糕，悠閒地享受寧靜時光。
山ノ上の坂 STAND&BAKE by CafeWhite 地址：小樽市住吉町14-4
喫茶 飴色 地址：小樽市石山町42-13
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