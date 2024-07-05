北角海逸酒店 夏日限定親子熱賞 邊「游」邊吃不是夢！

炎炎夏日當然離不開去玩水！北角海逸酒店推出一系列夏日熱賞，讓一家大小食飽飽之餘，小朋友亦可以開開心心放暑假！專為小朋友而設的夏日美食「游」日票，讓一家大小於25米長的戶外露天泳池悠閒暢泳，或躺在陽光下，短暫逃離都市的繁囂，盡享閒逸的一刻，暢泳後更可於餐廳享用下午茶。

北角海逸酒店日韓之魅自助晚餐

喜歡室內活動的朋友可以參加夏日童樂活動，凡惠顧星期六、日之自助晚餐及自助早午餐，每位小朋友獲贈迷你香蕉船一客及免費參加薄餅製作班，由廚師親授製作薄餅。日韓之魅自助晚餐供應源源不絕的凍海鮮如即開生蠔、鱈場蟹腳、凍蝦等及多款刺身外，主題菜式包括韓式泡菜焗扇貝、照燒牛柳粒、即點即製火炙牛肉壽司、鱈場蟹腳手卷、壽喜燒、爐端燒等，甜品則有日式梳乎厘班戟、抹茶巴斯克蛋糕等，更有梅實茶、乳酸梳打限定特飲供應。讚好並追蹤酒店Facebook專頁及訂閱酒店電子通訊，即可於自助晚餐時段無限暢飲指定紅白酒。