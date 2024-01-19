只限1團！ 一次過玩勻東京名古屋 賞櫻玩樂體驗 享受天然溫泉

日本第一次櫻花花期預測時間出爐了！今年預料大部分櫻花將會集中在3月下旬至4月中旬，食玩假期為大家呈獻日本東京名古屋賞櫻溫泉9天團，帶大家一次過由東京玩到名古屋，沿途不但會暢遊各大著名櫻花名所，更會到訪最新人氣景點新潟清津峽，探索四季如畫的天空之鏡！

遊賞櫻勝景 唯美夢幻櫻花隧道

食玩假期的日本東京名古屋賞櫻溫泉9天團，為大家提供直航機直抵東京成田空港。重磅安排入住7晚日式溫泉/風呂酒店，全天候享受溫泉體驗，為旅程增添幾分享受，並安排4晚品嘗酒店豐富晚餐。行程重頭戲當然是暢遊各大著名櫻花名所，當中東京目黑川堪稱東京的最佳賞櫻地點，盛開的800棵櫻花樹為河岸兩旁的步道，披上一層粉嫩色彩。關東櫻花另一名勝—權現堂櫻堤，約1,000株染井吉野櫻在長堤上競相開放，形成一條綿延1公里長的櫻花隧道，而櫻堤兩岸則是大片的油菜花田，大家亦不要錯過！除了櫻花外，行程亦會參觀足立花卉公園觀賞壯濶鬱金香花田。