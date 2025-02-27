台北旅遊｜台灣最高咖啡店 台北101「天空興波」88樓免費睇風景

由「WBS世界咖啡師大賽」冠軍吳則霖創立的台灣咖啡品牌——興波咖啡Simple Kaffa，被選為「全球50間最棒咖啡館」第一名。6家分店遍布台灣台北，每間店都有不同主題與裝潢。其中座落台北101的旗艦店「天空興波」，堪稱「台灣最高咖啡店」，即睇3大亮點！

文、圖：戴保倫

2023年開業的「天空興波」，座落台灣第一高廈「台北101」的88樓，能邊歎啡邊俯瞰台北美景。食客需先到101辦公大樓2樓櫃檯登記，才能乘搭專用電梯至88樓。電梯一打開，即見震撼的台北市景。

山水畫內裝

內裝由「硬是設計」的台灣著名空間設計師吳透操刀，以「天空之城」為主題，將景觀融合現代藝術，整排U型梳化猶如一個個獨立小包廂，牆上掛有「Hanabi Plant」創作，以栓皮櫟樹皮打造的11米長藝術裝置。還有台灣蛇紋石拼砌而成的環狀吧枱，上方懸吊了藝術家康力升的雲朵燈飾「浮島」，恍如山水畫般，都充滿詩意。