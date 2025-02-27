台北旅遊｜台灣最高咖啡店 台北101「天空興波」88樓免費睇風景

由「WBS世界咖啡師大賽」冠軍吳則霖創立的台灣咖啡品牌——興波咖啡Simple Kaffa，被選為「全球50間最棒咖啡館」第一名。6家分店遍布台灣台北，每間店都有不同主題與裝潢。其中座落台北101的旗艦店「天空興波」，堪稱「台灣最高咖啡店」，即睇3大亮點！
文、圖：戴保倫
2023年開業的「天空興波」，座落台灣第一高廈「台北101」的88樓，能邊歎啡邊俯瞰台北美景。食客需先到101辦公大樓2樓櫃檯登記，才能乘搭專用電梯至88樓。電梯一打開，即見震撼的台北市景。
山水畫內裝
內裝由「硬是設計」的台灣著名空間設計師吳透操刀，以「天空之城」為主題，將景觀融合現代藝術，整排U型梳化猶如一個個獨立小包廂，牆上掛有「Hanabi Plant」創作，以栓皮櫟樹皮打造的11米長藝術裝置。還有台灣蛇紋石拼砌而成的環狀吧枱，上方懸吊了藝術家康力升的雲朵燈飾「浮島」，恍如山水畫般，都充滿詩意。
「免費」101景觀
最搶手的窗邊座位設有最低消費，但逢下午至黃昏尖峰時段都一位難求。居高臨下，台北市中心繁華盡收眼底，還可以眺望淡水河與松山機場的飛機升降，視野不輸89樓的室內觀景台，但不用買門票、不用人擠人，可以舒舒服服歎住咖啡看風景。
獨家咖啡調酒
咖啡方面，特別供應6款專屬101的獨家咖啡，包括吳則霖2016年、參加世界咖啡調酒大賽的3款得獎咖啡調酒，其中以「愛爾蘭咖啡」融合威士忌、琴酒與橙香干邑的「晨霧」，層次分明，一喝難忘。還有天空興波限定的中深焙配方豆「天空綜合」，以及多款精緻甜點。
天空興波
地址：台北市信義區信義路五段7號88樓
網址：https://simplekaffa.com/
交通：台北捷運「台北101/世貿站」4號出口。
註：觀景座位採預約制，其他座位採現場登記候位。