台北旅遊｜Chiikawa吉伊卡哇快閃店登陸赤峰街 粉絲必去nagano market買限定精品！

Chiikawa吉伊卡哇最近大受歡迎，Chiikawa吉伊卡哇由日本插畫家ナガノ（nagano）所創作，作品中出現多個可愛角色如等吉伊卡哇、 小八等，在日本台灣香港等地人氣高企！最近東京插畫角色展覽空間0% TAIPEI就在台北赤峰街門市開設期間限定快閃店「nagano market POP UP SHOP」，將大量Chiikawa吉伊卡哇及Joke Bear精品帶到店內，期間限定店由即日起至5月6日，接下來會到台灣旅遊的話必訪！
Chiikawa吉伊卡哇台北快閃店 消費滿額送貼紙
「nagano market POP UP SHOP」將作者 nagano 的所有角色周邊帶到店內，店內有超巨大漫畫牆，齊集多個人氣角色，加上活潑的對話框，彷彿置身於nagano老師的插畫世界中！粉絲們可以入手多款日本熱賣新品，包括「捏捏玩偶」、「 nagano 熊舒適拖鞋」、「木雕 nagano 熊絨毛玩偶 」及特展紀念商品「nagano熊 THE BLACK」 系列、「SHIMA SHIMA」系列等，全部都實用又可愛！另外更有豐富的扭蛋、各式餐具、T恤、涼感寢具等精品，消費滿 800 元，即贈送台北限定貼紙乙張，數量有限，送完為止。
nagano market POP UP SHOP
時間：2024.3.29(五) - 2024.5.6(一) 12:00-20:00
地點：台北市赤峰街41巷9號 0% TAIPE