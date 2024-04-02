台北旅遊｜Chiikawa吉伊卡哇快閃店登陸赤峰街 粉絲必去nagano market買限定精品！

Chiikawa吉伊卡哇最近大受歡迎，Chiikawa吉伊卡哇由日本插畫家ナガノ（nagano）所創作，作品中出現多個可愛角色如等吉伊卡哇、 小八等，在日本台灣香港等地人氣高企！最近東京插畫角色展覽空間0% TAIPEI就在台北赤峰街門市開設期間限定快閃店「nagano market POP UP SHOP」，將大量Chiikawa吉伊卡哇及Joke Bear精品帶到店內，期間限定店由即日起至5月6日，接下來會到台灣旅遊的話必訪！