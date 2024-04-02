熱門搜尋:
垃圾徵費 結業潮 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
旅遊
2024-04-02 18:25:31

台北旅遊｜Chiikawa吉伊卡哇快閃店登陸赤峰街 粉絲必去nagano market買限定精品！

分享：
台北旅遊｜Chiikawa吉伊卡哇快閃店登陸赤峰街 粉絲必去nagano market買限定精品！

台北旅遊｜Chiikawa吉伊卡哇快閃店登陸赤峰街 粉絲必去nagano market買限定精品！

Chiikawa吉伊卡哇最近大受歡迎，Chiikawa吉伊卡哇由日本插畫家ナガノ（nagano）所創作，作品中出現多個可愛角色如等吉伊卡哇、 小八等，在日本台灣香港等地人氣高企！最近東京插畫角色展覽空間0% TAIPEI就在台北赤峰街門市開設期間限定快閃店「nagano market POP UP SHOP」，將大量Chiikawa吉伊卡哇及Joke Bear精品帶到店內，期間限定店由即日起至5月6日，接下來會到台灣旅遊的話必訪！

2024.3.29(五) - 2024.5.6(一) 店內有超巨大漫畫牆

Chiikawa吉伊卡哇台北快閃店 消費滿額送貼紙

「nagano market POP UP SHOP」將作者 nagano 的所有角色周邊帶到店內，店內有超巨大漫畫牆，齊集多個人氣角色，加上活潑的對話框，彷彿置身於nagano老師的插畫世界中！粉絲們可以入手多款日本熱賣新品，包括「捏捏玩偶」、「 nagano 熊舒適拖鞋」、「木雕 nagano 熊絨毛玩偶 」及特展紀念商品「nagano熊 THE BLACK」 系列、「SHIMA SHIMA」系列等，全部都實用又可愛！另外更有豐富的扭蛋、各式餐具、T恤、涼感寢具等精品，消費滿 800 元，即贈送台北限定貼紙乙張，數量有限，送完為止。

nagano market POP UP SHOP
時間：2024.3.29(五) - 2024.5.6(一) 12:00-20:00
地點：台北市赤峰街41巷9號 0% TAIPE

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受