台南旅遊｜鹽水古鎮平民價食盡5間在地美食 HKD$3爆餡紅豆餅 60年飄香臭豆腐 （有片!）

台南旅遊｜鹽水古鎮平民價食盡5間在地美食 HKD$3爆餡紅豆餅 60年飄香臭豆腐

台南一向給人悠閒愜意的印象，台南鹽水區是台灣歷史裡其中一座最古老的城鎮，大街小巷都留有不少典雅的舊建築，跟節奏明快的都市生活構成強烈對比，令遊人更添旅行的慢活氛圍。今次我們由香港出發，直飛高雄，再走訪到台南鹽水月津港附近的「橋南老街」，在當地最繁華熱鬧的大街中找尋古早台灣味，用最平民的價錢食盡5間在地美食！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，中華航空

人氣鹽水意麵 阿姬意麵 「鹽水意麵」是台南鹽水美食中必食的第一位！「鹽水意麵」起源故事有眾多版本，而當中最廣為人知的說法，則是指「鹽水意麵」是由當年從福建福州移民到台南的師傅所發明，用雞蛋或鴨蛋揉合麵粉製作麵條，過程中不加水，製麵時用木棒搓麵會發出「噫噫」的聲音，故此被稱作意麵。意麵麵質爽彈，亦有蛋香，放湯或拌麵均可，是當地不可多得的平民美食。「阿姬意麵」是鹽水區其中一間人氣意麵店，招牌貨是乾意麵及肉燕酥，乾意麵搭配鹹香濃厚的醬汁，並附上肉酥，攪拌後惹味開胃。而肉燕酥外形有點像炸雲吞，炸皮下包裹豬肉和魚漿，充滿特色。



阿姬意麵

地址：台南市鹽水區中山路2之8號

港幣＄3一個！古早爆餡紅豆餅 台灣不少地方都有賣紅豆餅（又稱車輪餅），而今次推介的「老鎮長紅豆餅」在鹽水區經已屹立近30年，不少台灣媒體都有特意採訪介紹過。鐵皮車檔賣9款口味的紅豆餅，除了芋頭口味賣15台幣外，其餘紅豆、番薯、花生等等都賣25台幣兩個，平均每個只要港幣＄3，這個價錢實在便宜得誇張！試食了最受歡迎的紅豆餅，即點即製，麵粉漿烤得香噴噴，紅豆餡料夠足料，留有粒粒紅豆的口感，甜度適中，值得一試。攤檔旁邊更有用新鮮蓮藕加入紅糖熬煮成的蓮藕茶，清涼解渴。



老鎮長紅豆餅

地址：台南市鹽水區中正路28號電話

傳承三代 銀鋒冰果室 台南人嗜甜，在炎熱的天氣下更常常吃冰消暑。「銀鋒冰果室」至今傳承三代，有近60年歷史，曾是當地人相親必去的場所，其中餐牌上的招牌紅豆牛奶月見冰（50台幣）更代表牽紅線的「月下老人」，只要相親時端出「紅豆牛奶月見冰」，婚事多數就能談成。除了剉冰，店舖亦賣果汁，以煉乳替代砂糖，夠晒健康。



銀鋒冰果室

地址：台南市鹽水區中山路1號

60年飄香臭豆腐 台灣臭豆腐一向是重口味人士最愛，「昆伯臭豆腐」創業於1964年，是鹽水區的臭豆腐名店，臭豆腐用自家秘方的滷水長時間發酵，可謂臭得有層次！臭豆腐即點即現炸，炸成金黃後淋上醬油和酸辣泡菜，一份有6件，外皮配脆，吃起來「臭」味濃郁，令人意猶未盡。



昆伯臭豆腐

地址：台南市鹽水區朝琴路2號

即製台南鹽水煎包 鹽水老字號「鹽水煎包」人龍不斷，是鹽水居民從小食到大的水煎包店，店員們忙於搓麵團、包餡、煎包，製作出一個個熱辣辣的水煎包，單看製作過程已令人食慾大增。水煎包用竹筍、肉燥、蝦干、蔥頭、豬肉及胡椒製成內餡，飽肚滋味。



鹽水煎包

地址：台南市鹽水區朝琴路與中正路交叉口