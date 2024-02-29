台南燈會｜直擊第35屆台灣燈會 必睇高鐵燈會創意巨型花燈

台灣每年元宵節都會舉行燈會慶祝活動，今年第35屆燈會就由去年的台北會場移到台南舉行。今屆燈會以「龍耀臺南」為主題，分成兩大燈區「安平燈區」及「高鐵燈區」，分別設於安平規劃水域及台南高鐵特定區，將傳統燈藝與當代科技結合，並透過多元的藝術策展與匯演，展現台南的文化特色。
「高鐵燈區」規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，策展包含：「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」。打卡必睇高達22公尺之主燈「龍來台灣」，作品以生肖「龍」為造型，並按照建於1684年的台南大天后宮殿前的石柱龍形所設計，展現出龍遊四海，乘風破浪之雄偉姿態。對比傳統燈籠，「龍來台灣」更是首度結合臺南太陽能光電產業的元素，造出獨特的燈光效果，更可經機械控制動態表演，非常精彩。
另外台灣鐵路亦是當地人與生活息息相關的元素，主展區內的「台灣軌跡展區」便齊集了台灣鐵道文化、傳統燈藝手法、列車主題插畫等等展品，重點推介四座巨型火車創意燈組，以台灣高鐵、臺鐵藍皮解憂號、森鐵福森號等臺灣經典火車為概念，鐵路迷必睇！
安平燈區
範圍：安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸(安億橋至望月橋)。
展期：2/3(六)－3/10(日)，除夕2/9(五) 停止營運1天
高鐵燈區
範圍：大台南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域。
展期：2/24(六)－3/10(日)