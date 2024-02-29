台南燈會｜直擊第35屆台灣燈會 必睇高鐵燈會創意巨型花燈

台灣每年元宵節都會舉行燈會慶祝活動，今年第35屆燈會就由去年的台北會場移到台南舉行。今屆燈會以「龍耀臺南」為主題，分成兩大燈區「安平燈區」及「高鐵燈區」，分別設於安平規劃水域及台南高鐵特定區，將傳統燈藝與當代科技結合，並透過多元的藝術策展與匯演，展現台南的文化特色。

「高鐵燈區」規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，策展包含：「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」。打卡必睇高達22公尺之主燈「龍來台灣」，作品以生肖「龍」為造型，並按照建於1684年的台南大天后宮殿前的石柱龍形所設計，展現出龍遊四海，乘風破浪之雄偉姿態。對比傳統燈籠，「龍來台灣」更是首度結合臺南太陽能光電產業的元素，造出獨特的燈光效果，更可經機械控制動態表演，非常精彩。