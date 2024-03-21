台灣Glamping｜懶人必玩豪華露營體驗！新竹「霧繞WooRao」超靚營地 （有片！）

台北出發！Glamping營地推介

近年特別流行「Glamping」，名字由Glamorous 和Camping 兩個英文字所組成，意指豪華露營，營地會為住客準備好帳篷、床墊、糧食等設備，亦提供娛樂活動，各位基本上帶齊行李就可以入住，事前無須特別計劃，啱晒貪玩的懶人參加。今次推介的「霧繞WooRao」是台灣的網紅推介營地，由台北出發約兩小時車程，這裡不但享有地形優勢，天氣好時可以看到雲海風景，在櫻花季節更能在營地賞櫻，雲霧繚繞，仙氣飄飄，如同走進仙境一樣！

營地提供多種住宿方案，記者今次在「山谷小鹿」營區參與了一泊二食的活動體驗，每個帳篷可供2－5人入住，平日收費由台幣$5,500起，視乎日期和人數而定。帳篷有近五米高，特別以原住民的泰雅風格為設計，內有兩張雙人床、沙發床、風扇、液體電蚊香等，非常便利！帳篷外更擺放四張椅子和一張桌子，可以和好友享受露營時刻。盥洗室距離營地50秒路程，有個人護理用品及風筒，而因應支持綠色旅遊，不提供牙刷牙膏。膳食方面，一泊二食亦包括迎賓小點、原住民風味晚餐以及早餐，通通以自助形式供應，大家可按喜好選擇心水美食。