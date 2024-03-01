花見不僅是為了欣賞櫻花的美麗，更是為了頌揚生命轉瞬即逝的自然美。每年3月底至4月初，大阪近郊的和歌山為京阪神最早開花的地區，也是最適合避開賞櫻人潮的勝地，一片粉紅色的花海映襯百年古寺和寧靜的風景，絕美！當地人最喜歡聚在櫻花樹下參加花見派對，在櫻花中分享食物、飲料和歡笑，甚至認為沒有在櫻花樹下野餐，花見就不完整了。以下介紹當地著名賞櫻地點和名物，好讓大家體驗花見的樂趣！
花見名勝紀三井寺與和歌山城
標誌著悠久賞花傳統的地方——紀三井寺，是關西地區最早綻放的染井吉野櫻的賞花勝地，也入選為「日本櫻花名勝100選」。這裏有着不可動搖的地位，猶如香港的黃大仙廟一樣！傳說指，寺院內有7株櫻花樹是龍神賜予的7件寶物，隨着樹苗開花結果，目前院內已經栽種約500株櫻花樹，正殿前的染井吉野櫻更被和歌山縣視為宣布開花的「標準樹」。
地址：和歌山市紀三井寺1201
交通方式：從JR紀三井寺站步行5分鐘
有「日本100名城」的和歌山城是和歌山市的象徵，城內櫻花綻放，是該縣主要的賞櫻景點之一。 宏偉的天守閣屹立於綠意盎然的虎伏山上，卻被約600株的粉嫩櫻花重重包圍，相映成趣。每年3月下旬至4月上旬舉行的「和歌山城公園櫻花祭」期間，日落後將打上燈光照亮櫻花樹群，還會有小販攤檔到此售賣各式小吃美食，與旅客一起參與這場櫻花盛宴。
地址：和歌山市一番丁
交通方式：JR和歌山站/南海和歌山市站，搭公車在「市役所前」或「公園前」站牌下車
和歌山春日名產
「薄皮饅頭」(うすかわ饅頭)絕對值得列入和歌山名物冊，它有別於常見的棕色橢圓形饅頭。原來廚師參照當地名勝「橋杭岩」造型，做成白色不規則形狀，全人手製作，內餡為北海道紅豆和白芸豆製成的甜豆沙，強調味道不會過甜。儀平菓舗所製作的薄皮饅頭最為有名，曾經獲得日本全國菓子大博覽會「名譽總裁賞」的殊榮。
地點：和歌山縣串本町うすかわ饅頭儀平串本(桟橋店)
同是和歌山名物冊之一的士多啤梨品種「毬姬」(まりひめ)是由和歌山農業研發的水果，由「章姬」及「幸の香」兩個品種的士多啤梨交配而誕生，由冬季至5月中旬屬當造季節。其果實較大顆、果肉厚實、糖度高、甜味濃郁中帶酸味，而且果汁豐富水潤。遊人除了在農夫市集或交流道休息站購買外，也可以在貴志川觀光草莓園協會任摘任吃新鮮毬姬！
地址：和歌山縣紀之川市貴志川町貴志川觀光草莓園協會
費用：成人1,500日圓，小童1,000日圓