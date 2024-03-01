花見不僅是為了欣賞櫻花的美麗，更是為了頌揚生命轉瞬即逝的自然美。每年3月底至4月初，大阪近郊的和歌山為京阪神最早開花的地區，也是最適合避開賞櫻人潮的勝地，一片粉紅色的花海映襯百年古寺和寧靜的風景，絕美！當地人最喜歡聚在櫻花樹下參加花見派對，在櫻花中分享食物、飲料和歡笑，甚至認為沒有在櫻花樹下野餐，花見就不完整了。以下介紹當地著名賞櫻地點和名物，好讓大家體驗花見的樂趣！

櫻花祭期間，前來欣賞夜櫻也是另一種體驗。(互聯網圖片)

花見名勝紀三井寺與和歌山城

標誌著悠久賞花傳統的地方——紀三井寺，是關西地區最早綻放的染井吉野櫻的賞花勝地，也入選為「日本櫻花名勝100選」。這裏有着不可動搖的地位，猶如香港的黃大仙廟一樣！傳說指，寺院內有7株櫻花樹是龍神賜予的7件寶物，隨着樹苗開花結果，目前院內已經栽種約500株櫻花樹，正殿前的染井吉野櫻更被和歌山縣視為宣布開花的「標準樹」。

地址：和歌山市紀三井寺1201

交通方式：從JR紀三井寺站步行5分鐘



有「日本100名城」的和歌山城是和歌山市的象徵，城內櫻花綻放，是該縣主要的賞櫻景點之一。 宏偉的天守閣屹立於綠意盎然的虎伏山上，卻被約600株的粉嫩櫻花重重包圍，相映成趣。每年3月下旬至4月上旬舉行的「和歌山城公園櫻花祭」期間，日落後將打上燈光照亮櫻花樹群，還會有小販攤檔到此售賣各式小吃美食，與旅客一起參與這場櫻花盛宴。

地址：和歌山市一番丁

交通方式：JR和歌山站/南海和歌山市站，搭公車在「市役所前」或「公園前」站牌下車

