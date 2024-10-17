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旅遊
2024-10-17 17:28:17

國泰波音客機升級改造　率先睇全新爾雅商務客艙

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國泰波音客機升級改造　率先睇全新爾雅商務客艙

國泰波音客機升級改造　率先睇全新爾雅商務客艙

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國泰航空則為一部波音777-300ER客機進行升級改造，全機座位都有更新，當中最矚目包括全新爾雅商務客艙（Aria Suite）！設有分布於3個客艙合共361個座位，包括45個可平躺商務客艙座位、48個特選經濟客艙座位以及268個經濟客艙座位。

國泰行政總裁林紹波、國泰顧客體驗及設計總經理羅穎怡及藝人陳法拉等為全新爾雅商務客艙揭幕。 全新國泰爾雅商務客艙用上不同物料設計。 國泰爾雅商務客艙採用反魚骨式座位排列，共有45個座位。 爾雅商務客艙為國泰首次採用獨立廂房設計。 爾雅商務客艙設有趟門可開關，保持私人空間。 國泰爾雅商務客艙有大量儲物空間。 國泰爾雅商務客艙的抽屜可放置貴重物品。 國泰爾雅商務客艙腳邊儲物格。

爾雅商務人性化設計

國泰爾雅商務客艙保留反魚骨式座位排列，有大量以人為本的新設計，包括增設趟門令座位變成獨立廂房設計，趟門不算高，亦因安全問題不能全關，不過能提高私隱度，空間感亦充足。座位亦用上不少高級物料製作，包括觸感柔軟的絨面牆壁、天然羊毛座椅布料、優質天然皮革和人造皮革的面料，並以金色取代品牌綠色，更有家居感。

座位更有大量儲物空間，包括木紋側桌下方設有採用人造皮革隔層的抽屜，可供存放護照、眼鏡、手錶和錢包等小物。側邊亦有儲放耳機及其他物品的儲物格，設有水壺專用托盤以及設於櫃門內的梳妝鏡。腳邊的置物格可同時擴展睡床面積，置物空間蓋採用高級皮革包覆，增添舒適感。

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國泰爾雅商務客艙座位可作180度平躺。 輕觸螢幕控制專用按鈕能調校座位和燈光。 床邊亦有簡約版輔助按鈕。 桌面內建無線充電器，不過使用未算靈敏。 可透過屏幕調整5個預設座位及燈光控制。 洗手間使用狀態都能在屏幕上即時顯示。 全新高清鏡頭可以看到機艙外風光。 中央座位乘客可打開或關閉座位間的伸縮私人隔板。

個人化座椅調控

睡床能180度躺平，透過全新的輕觸螢幕控制專用按鈕，控制座椅的燈光照明， 包括用餐、閱讀及使用控制台3種模式。亦能一觸式調校座椅至不同預設位置，包括滑行、起飛、降落、休憩及睡床。座椅側面的桌面內建無線充電器，還備有USB-A、USB-C和電源插座。

24吋4K超高清屏幕，為國泰航空最寬闊的機上屏幕，亦可配對自攜藍牙耳機。最特別是新增的互動座椅控制，可以自選各種座位及燈光模式，另有「我的旅程」時間軸， 以及洗手間使用狀態等功能。雙折設計的寬闊餐桌則位於螢幕下方，工作、用餐亦方便使用。另外商務客艙乘客可於航班上享用免費機上無線網絡服務。

全新特選經濟客艙新增不少人性化設計。 機上設有全新「空中畫廊」。

其他升級

全新特選經濟客艙亦有配上特製翼板的頭枕、每排中央兩個座位中間，增設「免爭位」分隔手枕。以及15.6吋4K超高清螢幕、全新置物空間和水瓶架，亦增設兩個專用洗手間。

客機機艙亦有全新的「空中畫廊」，精選由與香港有深厚淵源的藝術家創作的藝術作品。另外亦有全新設計洗手間，設有感應水龍頭、腳踏垃圾箱、免觸沖水裝置，以及緩和對客艙光照影響的三段式照明。

國泰顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示，今次主力提升舒適度及空間感，暫時只設一部全新波音777-300ER客機，但將會在2027年前為機隊30部進行改造，並保留幾部附設頭等艙的班機。今年將會飛上海、北京、台北、東京及新加坡，亦將會試飛中長途包括澳洲及歐洲航點。

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