國泰波音客機升級改造 率先睇全新爾雅商務客艙

國泰航空則為一部波音777-300ER客機進行升級改造，全機座位都有更新，當中最矚目包括全新爾雅商務客艙（Aria Suite）！設有分布於3個客艙合共361個座位，包括45個可平躺商務客艙座位、48個特選經濟客艙座位以及268個經濟客艙座位。

爾雅商務人性化設計 國泰爾雅商務客艙保留反魚骨式座位排列，有大量以人為本的新設計，包括增設趟門令座位變成獨立廂房設計，趟門不算高，亦因安全問題不能全關，不過能提高私隱度，空間感亦充足。座位亦用上不少高級物料製作，包括觸感柔軟的絨面牆壁、天然羊毛座椅布料、優質天然皮革和人造皮革的面料，並以金色取代品牌綠色，更有家居感。 座位更有大量儲物空間，包括木紋側桌下方設有採用人造皮革隔層的抽屜，可供存放護照、眼鏡、手錶和錢包等小物。側邊亦有儲放耳機及其他物品的儲物格，設有水壺專用托盤以及設於櫃門內的梳妝鏡。腳邊的置物格可同時擴展睡床面積，置物空間蓋採用高級皮革包覆，增添舒適感。

個人化座椅調控 睡床能180度躺平，透過全新的輕觸螢幕控制專用按鈕，控制座椅的燈光照明， 包括用餐、閱讀及使用控制台3種模式。亦能一觸式調校座椅至不同預設位置，包括滑行、起飛、降落、休憩及睡床。座椅側面的桌面內建無線充電器，還備有USB-A、USB-C和電源插座。 24吋4K超高清屏幕，為國泰航空最寬闊的機上屏幕，亦可配對自攜藍牙耳機。最特別是新增的互動座椅控制，可以自選各種座位及燈光模式，另有「我的旅程」時間軸， 以及洗手間使用狀態等功能。雙折設計的寬闊餐桌則位於螢幕下方，工作、用餐亦方便使用。另外商務客艙乘客可於航班上享用免費機上無線網絡服務。

其他升級 全新特選經濟客艙亦有配上特製翼板的頭枕、每排中央兩個座位中間，增設「免爭位」分隔手枕。以及15.6吋4K超高清螢幕、全新置物空間和水瓶架，亦增設兩個專用洗手間。 客機機艙亦有全新的「空中畫廊」，精選由與香港有深厚淵源的藝術家創作的藝術作品。另外亦有全新設計洗手間，設有感應水龍頭、腳踏垃圾箱、免觸沖水裝置，以及緩和對客艙光照影響的三段式照明。 國泰顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示，今次主力提升舒適度及空間感，暫時只設一部全新波音777-300ER客機，但將會在2027年前為機隊30部進行改造，並保留幾部附設頭等艙的班機。今年將會飛上海、北京、台北、東京及新加坡，亦將會試飛中長途包括澳洲及歐洲航點。