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旅遊
2024-03-19 17:59:05

塞班島｜香港航空4月28日起恢復塞班島直航 每週兩班 歎盡太平洋島嶼風光

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塞班島｜香港航空4月28日起恢復塞班島直航 每週兩班 歎盡太平洋島嶼風光

塞班島｜香港航空4月28日起恢復塞班島直航 每週兩班 歎盡太平洋島嶼風光

如果想享受陽光與海灘，同時又想探索新旅遊地方，塞班島位於太平洋，水清沙幼，島上旅遊配套完善，實屬是個不錯的度假選擇。香港航空本日(19日）正式宣布恢復塞班島直航，由4月28日起每週將提供兩班往來香港至塞班島的直航航班，以 A330 客機營運，成為目前唯一提供該航線直航服務的本地航空公司。

香港航空每週兩班直航 往來香港至塞班島

香港航空自 2016 年首次開通塞班島航線，是次復航將由各大旅行社代理機票銷售。美屬北馬里亞納群島聯邦由 14 個熱帶島嶼組成，而塞班島則為其首府及當中最大的島嶼。塞班島全年陽光充沛，海水湛藍，水上活動繁多，並擁有衆多潛水勝地及太平洋上由石灰岩形成的天然洞穴 — 藍洞。西面軍艦島上白色的沙灘，猶如世外桃源，使其得到情人島的美名。北端萬歲崖悲壯的歷史，加上海天一色的美景，令人嘆爲觀止。

香港航空往來香港至塞班島航班*詳情如下 (所有時間均為當地時間)：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港 – 塞班島 HX76 19:35 02:35+1 週四、日
塞班島 – 香港 HX77 04:05 07:00 週一、五


*目前有待政府相關機構批核往返香港與塞班島之間的定期航班
*航班編號及時間如有更改，恕不另行通知

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